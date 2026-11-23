



Un loc II și trei mențiuni au obținut elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare la ediția a XXIV-a a Concursului Interjudețean de Matematică „Marian Țarină”, desfășurată în perioada 20–21 noiembrie 2026, la Cluj-Napoca.

Rareș Braica a obținut locul II la clasa a XI-a, iar Miruna Secan, elevă în clasa a VIII-a, a primit mențiune, clasându-se pe locul IV. La clasa a VII-a, Tudor Hăprian și Andrei Petruș au fost recompensați cu mențiuni.

Găzduită de Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, competiția a reunit 139 de elevi din opt județe: Alba, Bihor, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu și Cluj. Concursul a fost organizat în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România – filiala Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Reprezentanții Colegiului Național „Mihai Eminescu” au felicitat elevii pentru participare și pentru rezultatele obținute, precum și profesorii Petru Braica și Gheorghe Moldovan, care s-au ocupat de pregătirea acestora.