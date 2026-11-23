



Administratorul public al municipiului Satu Mare, Maskulik Csaba, a participat zilele acestea la întâlnirea profesională a Asociației Administratorilor Publici din România (AAPRO), care a reunit 70 de administratori publici din întreaga țară, potrivit unui comunicat al Primăriei Satu Mare.

Dezbaterile au vizat digitalizarea administrației, securitatea cibernetică și soluțiile inteligente destinate comunităților locale. Participanții au discutat și despre consolidarea capacității administrative și eficientizarea activității administrațiilor locale.

Întâlnirea a oferit un cadru pentru schimbul de experiență între administratorii publici și pentru discutarea unor soluții la provocările cu care se confruntă comunitățile pe care le reprezintă.