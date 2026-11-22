Niciodată profet în țara ta! De la Brâncuși și Cioran, la István Kovács Bursa zvonurilor •

„V-am lăsat săraci și proști, v-am găsit și mai săraci și mai proști”

Există o vorbă veche, care pare să se potrivească de minune societății românești: „Nimeni nu este profet în țara sa”. O expresie care, din păcate, continuă să își găsească exemple chiar și în zilele noastre.

Cel mai recent caz este cel al arbitrului István Kovács, un român care a ajuns să conducă unele dintre cele mai importante partide ale fotbalului internațional. În timp ce presa din Italia și Franța îi apreciază prestațiile, în România continuă să fie ținta criticilor, ironiilor și insultelor de pe rețelele de socializare. Desigur, un arbitru poate greși și trebuie să poată fi criticat. Dar între critica argumentată și dorința de a distruge reputația unui om există o diferență uriașă. Poate că această bursă se naște și din mândria faptului că Istvan este sătmărean. Nu este, însă, un fenomen nou. Istoria noastră culturală este presărată cu exemple ale unor personalități care și-au găsit consacrarea departe de locurile natale.

Să ne gândim la Emil Cioran, unul dintre marii gânditori ai secolului XX. Născut la Rășinari, în 1911, Cioran a plecat în Franța în 1937, beneficiind de o bursă de studii, iar în 1945 s-a stabilit definitiv acolo. La Paris și-a construit o carieră intelectuală remarcabilă, alegând să scrie în limba franceză. Un alt exemplu este Constantin Brâncuși. Plecat tot la Paris la începutul secolului XX, sculptorul a revoluționat arta modernă și a devenit una dintre personalitățile fundamentale ale sculpturii. Opera sa a dobândit o recunoaștere extraordinară peste hotare, în timp ce relația sa cu instituțiile culturale românești a cunoscut și episoade tensionate. El avea o vorbă: „V-am lăsat săraci și proști, v-am găsit și mai săraci și mai proști”. Sperăm să nu devină iar o sintagmă folositoare pentru internaționalii noștri. Valorile trebuie să fie apreciate în patria lor, pentru că oricât de departe ai merge, tot România este rădăcina trupului tău, la fel cum spunea Inochentie Micu-Klein: ,,Nu poți învia decât din pământul patriei!”





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