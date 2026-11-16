Se anunță vremuri grele pentru părinții care confundă școala cu ringul de box! Un proiect de lege depus la Parlament prevede pedepse mai mari pentru cei care amenință sau agresează cadrele didactice. Mai exact, pedeapsa prevăzută de Codul penal ar urma să fie majorată cu o pătrime. Și nu contează dacă profesorul este atacat în școală, pe hol, în curtea instituției sau după ce și-a terminat programul.

La prima vedere, o inițiativă cât se poate de serioasă. Dar, dacă tot vorbim despre școală, note și părinți nemulțumiți, Bursa zvonurilor nu putea rata ocazia să arunce o privire și spre Satu Mare.

Prin școlile sătmărene, lucrurile sunt, în general, liniștite. Avem profesori care își fac meseria, elevi care învață, părinți care întreabă și conduceri care încearcă să țină lucrurile în ordine. Chiar și la cafenelele din preajma școlilor…. Dar, ca peste tot, se mai găsește câte un adult care consideră că nota copilului trebuie negociată cu voce ridicată, iar observația profesorului se rezolvă mai bine cu o amenințare decât cu o discuție.

Se pare că unii au rămas cu impresia că, dacă odrasla vine acasă cu o notă mică, profesorul trebuie să dea explicații în regim de urgență, eventual cu mâinile la vedere. Iar dacă elevul primește o sancțiune, părintele se prezintă la școală nu pentru lămuriri, ci pentru o demonstrație de autoritate. De parcă media generală s-ar putea mări din tonul vocii sau din volumul amenințărilor. Sau cu mesaje pline de greșeli pe grupurile de whatsap ale claselor.

Să nu uităm însă un lucru: profesorul nu este nici sac de box, nici ținta frustrărilor adunate de peste zi. Poate greși, poate fi întrebat, poate fi reclamat și poate fi contestat, dar toate acestea se fac prin dialog și pe căi legale. Nu cu pumnii și nici cu amenințări livrate la poarta școlii.

Iar dacă proiectul va deveni lege, unii părinți ar face bine să-și recitească regulamentul de conduită înainte de următoarea ședință cu dirigintele. Nu de alta, dar s-ar putea ca, de data aceasta, catalogul să nu mai fie singurul document cu note trecute în dreptul numelui lor.

Bursa zvonurilor mai aude una și alta: prin unele cancelarii, profesorii ar prefera ca părinții să vină cu întrebări, nu cu mușchii încordați. Iar copiii ar avea și ei ceva de câștigat dacă ar vedea că adulții rezolvă conflictele prin cuvinte, nu prin intimidare.

Poate că buchetele de flori aduse la începutul anului școlar ar fi bune de pus în ierbarul clasei…Iar la nervi, scoasă dovada de iubire și încredere adusă în prima zi de școală…