Cea de-a 29-a ediție a Cupei Unio s-a încheiat astfel cu rezultate frumoase pentru judo-ul sătmărean, cu numeroase medalii și cu promisiunea unor noi generații de sportivi care vor duce mai departe tradiția acestui sport.

























Sala de Sport „Ecaterina Both” din Satu Mare a fost gazda celei de-a 29-a ediții a Cupei Unio – Memorialul „Lucian Preda”, una dintre competițiile de tradiție ale judo-ului juvenil din regiune. Evenimentul a reunit nu mai puțin de 340 de sportivi, reprezentând cluburi din România, Ungaria și Ucraina, oferind un adevărat spectacol sportiv și un bun prilej pentru tinerii judoka de a-și demonstra valoarea.Competiția a fost organizată de Asociația Județeană de Judo Satu Mare și CS Unio Satu Mare, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport Satu Mare și al administrației publice locale.Cupa Unio a ajuns la ediția cu numărul 29, iar în cadrul întrecerii a fost organizat, pentru al nouălea an consecutiv, și Memorialul „Lucian Preda”, dedicat fostului valoros judoka al clubului Unio, dispărut prematur. Prin această competiție, organizatorii păstrează vie memoria unui sportiv care a făcut parte din istoria clubului și a judo-ului sătmărean.CSM Olimpia Satu Mare, locul I în clasamentul general pe cluburiUna dintre cele mai bune evoluții ale competiției a aparținut sportivilor de la CSM Olimpia Satu Mare, care au obținut numeroase medalii și au încheiat întrecerea pe prima poziție în clasamentul general pe echipe.Judoka pregătiți de Terely Mihály și Pelcz Attila au avut rezultate deosebite la categoria U16, unde au cucerit două medalii de aur, două de argint și două de bronz.Maya Dihenes (70 kg) și Lorena Iluțan (63 kg) au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, în timp ce Thiruvadi Alessia (52 kg) și Rafael Ursu (73 kg) au obținut medaliile de argint. Tóth Zalán (60 kg) și Németh Maya (57 kg) au completat bilanțul cu două medalii de bronz.La categoria U14, Ștefania Oroszi (57 kg) a câștigat medalia de aur, iar Sorana Igna-Pal (52 kg) și Alexandra Mellan (+63 kg) au obținut medalii de argint.În întrecerea U12, Bőör Sofi (36 kg) s-a clasat pe primul loc, în timp ce Alexandru Mocanu (50 kg) a încheiat competiția pe poziția secundă.Și sportivii pregătiți de antrenorul Marian Halas au avut o prestație foarte bună. Iannis Marina (60 kg) a câștigat categoria U14, iar la U16 au urcat pe prima treaptă a podiumului Anisia Halas (48 kg), Alessia Micaș (52 kg) și Rareș Gătina (55 kg).Prin aceste rezultate, CSM Olimpia Satu Mare a câștigat clasamentul general pe echipe, devansând formația Champions Oradea, Palatul Copiilor Cluj-Napoca și Satu Mare SK.Rezultate bune și pentru celelalte cluburi sătmăreneCompetiția a fost una reușită și pentru celelalte cluburi din Satu Mare, care au avut reprezentanți pe podium la mai multe categorii de vârstă.Sportivii de la CS Unio au obținut două medalii de argint, prin Metzig Emma și Matei Loloș, în timp ce Alesia Nichita și Matei Görbe au cucerit medalii de bronz. Vladimir Mândruț, Mara Horotan, Vlad Iacoș și Mihai Solduban au încheiat competiția pe locul al cincilea.Judoka de la CS Satu Mare au avut, la rândul lor, o evoluție foarte bună, reușind să cucerească șapte medalii de aur.Pe prima treaptă a podiumului au urcat Șerban Vălean (U12, 34 kg), Ayan Moga (U10, 42 kg), Rareș Sulea (U10, 34 kg), Flaviu Voicescu (U10, 46 kg), Denis Fiscusan (U12, 55 kg), Serena Halas (U12, 28 kg) și Selena Husar (U14, 63 kg).Iustin Cosma (U12, 34 kg) și Rareș Vălean (U14, 34 kg) au obținut medalii de argint, iar Mia Gătina (U10, 26 kg) a câștigat medalia de bronz.Și CS Fușle Security a fost reprezentat pe podium. Andra Virag (U12, 36 kg) și Vanesa Borbei (U14, 36 kg) au cucerit medalii de argint, în timp ce Andrei Steer și Yannis Crețu s-au clasat pe locul al cincilea.O competiție care păstrează tradiția judo-ului sătmăreanDincolo de rezultatele sportive, Cupa Unio – Memorialul „Lucian Preda” a demonstrat încă o dată că Satu Mare rămâne un important centru al judo-ului juvenil. Participarea celor 340 de sportivi din trei țări, nivelul competiției și numărul mare de medalii obținute de cluburile locale confirmă interesul pentru acest sport și munca depusă de antrenori în pregătirea noilor generații.Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor cluburilor participante, sportivilor, antrenorilor și părinților pentru implicare și susținere, precum și instituțiilor care au sprijinit desfășurarea evenimentului.