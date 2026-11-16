Anunt de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare Anunțuri •

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare,

anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ” Lucrări de întărire în amonte pentru - Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent Anexa Exploatație Agricolă, amplasat in jud. SM, Beltiug, cod postal 447040, str. Beltiug, nr. FN”, propus a fi amplasat în loc. Beltiug, str. Beltiug, fn, jud. Satu Mare,

Proiectul etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare

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