LION DISTILLERY S.R.L., CUI 28081463, cu sediul în sat Bixad, comuna Bixad, nr. 866/A, jud. Satu Mare, anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea conform cod CAEN 1101 – Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, desfăşurată pe amplasamentul din sat Bixad, comuna Bixad, nr. 866/A, jud. Satu Mare.

Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcţiei Judeţene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30 – vineri 8-14,00.

Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la Direcţia Judeţeană de Mediu Satu Mare, tel. 0261-736003; fax 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro.