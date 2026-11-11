LION DISTILLERY S.R.L. solicită autorizație de mediu pentru activitatea de distilare, rafinare și mixare a băuturilor alcoolice din Bixad

Anunțuri 11.11.2026 14:37
LION DISTILLERY S.R.L. solicită autorizație de mediu pentru activitatea de distilare, rafinare și mixare a băuturilor alcoolice din Bixad
LION DISTILLERY S.R.L., CUI 28081463, cu sediul în sat Bixad, comuna Bixad, nr. 866/A, jud. Satu Mare, anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea conform cod CAEN 1101 – Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, desfăşurată pe amplasamentul din sat Bixad, comuna Bixad, nr. 866/A, jud. Satu Mare.
Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcţiei Judeţene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30 – vineri 8-14,00.
Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la Direcţia Judeţeană de Mediu Satu Mare, tel. 0261-736003; fax 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro.
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