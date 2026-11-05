LID MAR CONSTRUCȚII SRL solicită autorizație de mediu pentru o vopsitorie auto din Orașu Nou

Anunțuri 05.11.2026 10:16
LID MAR CONSTRUCȚII SRL solicită autorizație de mediu pentru o vopsitorie auto din Orașu Nou
SC LID MAR CONSTRUCTII SRL cu sediul social  comuna Orasu-Nou, Sat Orasu-Nou nr. 420, jud. Satu Mare anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea Cod CAEN 4520 – întreţinerea şi repararea autovehiculelor – vopsitorie auto  desfăşurată pe amplasamentul din Orasu-Nou nr. 420, jud. Satu Mare. 

Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30, vineri între orele 8-14,00. Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa Direcției Județene de Mediu Satu Mare, tel.0261-736003; fax. 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro.
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