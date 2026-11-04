CS ADEP Satu Mare organizează Turneul 3, la Sala Traian Vuia

Handbal masculin U13:





Sala de sport Traian Vuia din Satu Mare va găzdui sâmbătă, 7 noiembrie, Turneul 3 de handbal masculin, categoria U13, competiție organizată de CS ADEP Satu Mare. Echipa gazdă, pregătită de antrenorul Dan Sebastian, va disputa două partide în cadrul turneului, urmând să întâlnească formațiile CS Marta Baia Mare și CSS 2 Baia Mare.

Competiția reunește mai multe echipe din zona de nord-vest a țării, într-o zi dedicată handbalului juvenil. Organizatorii au pregătit nouă partide, programate din oră în oră, între 9:00 și 18:00.

CS ADEP Satu Mare va intra pe teren pentru prima dată la ora 13:00, când va întâlni CS Marta Baia Mare. Al doilea joc al sătmărenilor este programat la ora 18:00, împotriva formației CSS 2 Baia Mare.

Programul meciurilor

09:00 – AH Minaur Baia Mare 1 – CS AS Alexandru Csepreghi Baia Sprie 1

10:00 – AH Minaur Baia Mare 3 – CS Selini

11:00 – CS AS Alexandru Csepreghi Baia Sprie 2 – SHCS Fărcașa 2022

12:00 – CS 2 Baia Mare – AH Minaur Baia Mare 2

13:00 – CS ADEP Satu Mare – CS Marta Baia Mare

14:00 – CS Selini – AH Minaur Baia Mare 1

15:00 – SHCS Fărcașa 2022 – CS AS Alexandru Csepreghi Baia Sprie 3

16:00 – AH Minaur Baia Mare 2 – AH Minaur Baia Mare 3

17:00 – CS Marta Baia Mare – CS AS Alexandru Csepreghi Baia Sprie 2

18:00 – CS ADEP Satu Mare – CSS 2 Baia Mare

Pentru tinerii handbaliști de la ADEP, turneul reprezintă o nouă ocazie de a acumula experiență competițională, de a-și demonstra progresul și de a confirma munca depusă la antrenamente sub îndrumarea lui Dan Sebastian.

Sâmbătă, handbalul juvenil este la putere în Sala Traian Vuia!