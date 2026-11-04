Lucia Mărneanu aduce la Satu Mare o monodramă premiată, în cadrul minifestivalului de teatru studio STUDIO7

Iubitorii de teatru din Satu Mare sunt invitați joi, 5 noiembrie, la o întâlnire cu un spectacol neconvențional, care îmbină arta, confesiunea și umorul într-o poveste cu răsturnări neașteptate. Sala Studio a Teatrului de Nord va găzdui monodrama „Kill Your Darlings”, concepută și interpretată de Lucia Mărneanu, o producție a Centrului de Proiecte din Timișoara. Spectacolul face parte din programul minifestivalului STUDIO7, eveniment dedicat timp de șapte zile teatrului de studio. Producția a fost recompensată cu Premiul special al juriului la Bacău Fest Monodrame 2026, confirmând originalitatea demersului artistic.

„Kill Your Darlings” – o conferință despre artă, care scoate la iveală secrete

Spectacolul propune o perspectivă originală asupra relației dintre artiști, operele care îi inspiră și propriile povești de viață. Acțiunea o urmărește pe o artistă din România anului 2026, care decide să organizeze o conferință despre Saul Steinberg, ilustratorul genial, evreu născut în România și stabilit în Statele Unite ale Americii în anii '40.

Ceea ce începe ca o prezentare dedicată unui artist admirat se transformă treptat într-o experiență mult mai complicată. Intenția protagonistei este sinceră: aceea de a-l face cunoscut publicului autohton pe Saul Steinberg. Numai că, pe măsură ce conferința avansează, apar întrebări, dileme și secrete care schimbă complet direcția întâlnirii.

„Cum să cuprind tot? Ce să aleg, ce să las deoparte? Ce e cel mai important dintr-o viață de om?”, sunt câteva dintre întrebările care stau la baza acestui spectacol-conferință, construit în jurul unei reflecții despre artă, memorie, selecție și adevăr.

Conceptul, textul și interpretarea îi aparțin Luciei Mărneanu, iar sound designul este semnat de Mara Solomon. Producția a fost realizată printr-o finanțare Energie! Burse de creație, acordată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Spectacol premiat, cu acces recomandat publicului de peste 16 ani

Distins cu Premiul special al juriului la Bacău Fest Monodrame 2026, „Kill Your Darlings” a fost inclus în programul STUDIO7, minifestivalul care a adus în prim-plan formule teatrale alternative și întâlniri artistice într-un spațiu intim.

Reprezentația va avea loc joi, 5 noiembrie, de la ora 19:00, în Sala Studio a Teatrului de Nord Satu Mare. Spectacolul va avea o durată de 90 de minute, iar vârsta minimă recomandată este de 16 ani.

Prețul unui bilet este de 20 de lei.

Biletele și informațiile suplimentare sunt disponibile la Agenția teatrală de pe strada Horea nr. 6, la numerele de telefon 0261 712 106 și 0786 538 580, precum și online, prin platforma Entertix – Teatrul de Nord.