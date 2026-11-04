Satu Mare, orașul unde Codul Rutier e opțional! Unii șoferi au inventat propriile reguli: contrasens, parcări criminale și avarii de lux

Locale 04.11.2026 14:50
Satu Mare, orașul unde Codul Rutier e opțional! Unii șoferi au inventat propriile reguli: contrasens, parcări criminale și avarii de lux

În Satu Mare, Codul Rutier pare să fi devenit mai degrabă o carte de povești decât un set de reguli obligatorii. Unii conducători auto au ajuns la performanța de a transforma șoselele în proprietate personală, intersecțiile în terenuri de manevră și trotuarele în parcări private.

Activiștii de la „Cowboy la volan – Rodeo urban Satu Mare” au tras un semnal de alarmă asupra unui fenomen care pare să fi scăpat de sub control. La ieșirea din parcarea Lebăda spre strada Astronauților, în Micro 16, unii șoferi au descoperit o scurtătură spectaculoasă: virajul direct pe contrasens. De ce să ocolești regulamentar când poți risca frontal?

Nici parcările nu sunt mai prejos. Colțurile intersecțiilor sunt ocupate strategic, trecerile de pietoni devin invizibile, iar curierii au inventat o nouă categorie de parcare: „lasă că am doar un pachet”. Avariile par să fi devenit un fel de certificat oficial de nesimțire rutieră.

În tot acest rodeo urban, Poliția Locală pare să fie chemată la o demonstrație de dresaj pentru caii-putere scăpați de sub control.

Poate că a venit vremea să se înțeleagă un lucru simplu: șoseaua nu este moștenire de familie, iar mașina nu vine la pachet cu dreptul de a face ce te taie capul. Până la urmă, nici măcar nesimțirea nu ar trebui să aibă prioritate de dreapta!

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