DOLIU. Tristețe la Spitalul Județean Satu Mare! Florentina Capac, fosta asistentă-șefă de la Ortopedie, s-a stins din viață

Locale 04.11.2026 13:00
DOLIU. Tristețe la Spitalul Județean Satu Mare! Florentina Capac, fosta asistentă-șefă de la Ortopedie, s-a stins din viață

Cunoscută de colegi drept „Pușa”, Florentina Capac a fost un om apreciat pentru profesionalismul și bunătatea sa, lăsând în urmă amintiri prețioase

O veste tristă a îndoliat colectivul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Florentina Capac, cunoscută de colegi și apropiați sub numele de „Pușa”, fosta asistentă-șefă a Secției de Ortopedie-Traumatologie, a încetat din viață. Dispariția sa a provocat tristețe în rândul celor alături de care a lucrat de-a lungul anilor, într-un mediu profesional în care dedicarea și responsabilitatea față de pacienți au reprezentat repere importante. Vestea trecerii sale în neființă a fost făcută publică de reprezentanții unității medicale, printr-un mesaj de condoleanțe în care aceștia și-au exprimat regretul profund și solidaritatea cu familia îndurerată.

Un mesaj de condoleanțe din partea colegilor

Colectivul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și cel al Secției de Ortopedie-Traumatologie au transmis un mesaj emoționant în memoria fostei colege, evidențiind respectul și aprecierea pe care i le-au purtat.

„Întregul colectiv al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și al secției Ortopedie-Traumatologie își exprimă profundul regret și compasiunea pentru trecerea în neființă a colegei noastre”, au transmis reprezentanții instituției.

Totodată, conducerea și angajații spitalului și-au exprimat solidaritatea față de familia greu încercată, căreia i-au adresat sincere condoleanțe și gânduri de alinare în aceste momente dificile.

„Amintirea profesionalismului și a bunătății ei va rămâne mereu cu noi”

Dincolo de funcția ocupată și de activitatea desfășurată în cadrul secției, Florentina Capac a rămas în memoria colegilor prin calitățile sale umane și profesionale. Mesajul transmis de spital a surprins tocmai această dimensiune a moștenirii sale: respectul câștigat prin muncă, bunătate și relațiile construite de-a lungul anilor.

„Amintirea profesionalismului și a bunătății ei va rămâne mereu cu noi”, au mai transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

În aceste momente de tristețe, gândurile celor care au cunoscut-o se îndreaptă către familie și către toți cei care i-au fost apropiați.

Dumnezeu să o odihnească în pace!


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