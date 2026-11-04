Zurli sărbătorește 20 de ani, iar Gașca Zurli duce bucuria aniversării în toată țara, prin Turneul Național „Zurli 20”. La Satu Mare, copiii și părinții sunt invitați la un spectacol care reunește cele mai iubite momente din universul Zurli, melodii cântate împreună de generații de copii și personaje îndrăgite de întreaga familie.

Spectacolul va avea loc în data de 27 noiembrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor, de la ora 18:00. Gașca Zurli a pregătit surprize și daruri speciale pentru toți copiii care vor veni la spectacol. La final, personajele vor rămâne alături de fani pentru fotografii și îmbrățișări, indiferent de tipul biletului cumpărat.





„Zurli sărbătorește 20 de ani de poveste exact așa cum ne-a plăcut mereu: aproape de copii și de familiile lor. Spectacolul «Zurli 20» adună momente pe care publicul le iubește și pe care vrem să le trăim din nou împreună. La Satu Mare venim cu brațele deschise, cu daruri pentru cei mici și cu promisiunea că vom face fotografii cu toți copiii care își doresc acest lucru. Ne dorim ca fiecare familie să plece acasă cu o amintire frumoasă de la aniversarea noastră”, spune Alin-Mihai Dezső, manager de comunicare Zurli.

Pornită acum 20 de ani din dorința Mirelei Retegan de a construi o lume mai frumoasă și mai veselă pentru fiica ei, Maya, povestea Zurli a ajuns în casele a milioane de familii. Cântecele, jocurile și personajele sale au devenit, pentru mulți părinți, parte din felul în care se joacă, învață și petrec timp alături de copii. Spectacolul aniversar aduce pe scenă această legătură, prin momente pe care cei mari le recunosc și pe care cei mici le descoperă sau le cântă deja împreună cu ei.

Iar povestea continuă și după ce se închide cortina: acasă, în mașină sau dimineața, înainte de grădiniță. Potrivit studiului „Zurli 20”, 98% dintre părinții participanți folosesc cântecele și jocurile Zurli alături de copii, 90% spun că acestea le stimulează imaginația, iar 85% că îi ajută să își exprime emoțiile și să aibă mai multă încredere în ei. Semn că un cântec învățat la spectacol poate ajunge să dea tonul unei zile întregi în familie.

Programul spectacolelor din Turneul Național „Zurli 20”:

★ 14 Noiembrie 2026 – PLOIEȘTI, Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești

★ 15 Noiembrie 2026 – PITEȘTI, Casa de Cultură a Sindicatelor Pitești

★ 22 Noiembrie 2026 – RÂMNICU VÂLCEA, Casa de Cultură a Sindicatelor Râmnicu Vâlcea

★ 23 Noiembrie 2026 – CRAIOVA, Teatrul Național Marin Sorescu - Sala Amza Pellea Craiova

★ 25 Noiembrie 2026 – ORADEA, Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea

★ 26 Noiembrie 2026 – BAIA MARE, ATP TECH CENTER Baia Mare

★ 27 Noiembrie 2026 – SATU MARE, Casa de Cultură a Sindicatelor Satu Mare

★ 28 Noiembrie 2026 – SIBIU, Centrul Cultural Ion Besoiu Sibiu

Programul complet pentru turneul național „Zurli 20” este disponibil pe zurli.ro.





Despre Gașca Zurli

De 20 de ani, Zurli construiește în România o industrie de divertisment educativ pentru familii, transformând joaca într-un instrument de învățare și apropiere între generații. În cele două decenii de activitate, Gașca Zurli a susținut peste 2.000 de spectacole în aproximativ 150 de orașe din România și mai mult de 100 de spectacole în comunitățile din diaspora, adunând peste 1,5 milioane de spectatori.

CONTACT

Zurli | Alin Dezső, tel: 0758 648 166 / e-mail: alin@zurli.ro