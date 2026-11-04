Credincioșii sunt invitați la rugăciune împreună cu Preasfințitul Vasile Bizău

Comunitatea greco-catolică din Satu Mare se pregătește pentru sărbătoarea hramului Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, un moment de aleasă bucurie spirituală, care va fi marcat duminică, 8 noiembrie 2026, prin celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești, începând cu ora 10:30.

La sărbătoarea comunității va fi prezent Preasfinția Sa Vasile Bizău, Episcop greco-catolic de Maramureș, care va celebra Sfânta Liturghie Arhierească, alături de preoți și credincioși.

Evenimentul reprezintă un prilej de comuniune eclezială, de rugăciune și de reînnoire a legăturilor dintre membrii comunității, reuniți în jurul ocrotitorilor spirituali ai bisericii, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril.

O comunitate cu o istorie de peste două secole

Parohia Greco-Catolică „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” are rădăcini adânci în istoria comunității românești unite din Satu Mare. Potrivit datelor istorice publicate de Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, prima biserică greco-catolică română unită din oraș a avut piatra de temelie așezată în anul 1799, iar consacrarea lăcașului de cult a avut loc în 1803.

Dezvoltarea comunității și creșterea numărului de credincioși au făcut necesară construirea unei noi biserici. Proiectul actualului edificiu a prins contur în perioada interbelică, piatra de temelie fiind binecuvântată și așezată la 25 septembrie 1932. Biserica, devenită un reper al vieții religioase și al patrimoniului arhitectural al orașului, a fost sfințită în anul 1937.

Astăzi, parohia își continuă misiunea pastorală prin celebrarea Sfintelor Liturghii, activități catehetice și implicarea credincioșilor în viața comunității. Pe lângă programul liturgic, aici se desfășoară activități de cateheză biblică și de educație religioasă pentru copii, precum și inițiative susținute de grupurile și asociațiile parohiale.

Invitație la sărbătoare

Cu prilejul hramului, preoții și credincioșii parohiei îi invită pe toți cei care doresc să se alăture acestui moment de sărbătoare să participe la Sfânta Liturghie Arhierească de duminică, 8 noiembrie, de la ora 10:30.

„Vă așteptăm cu drag să vă uniți cu noi în rugăciune!” este mesajul transmis de comunitatea parohială tuturor celor care doresc să împărtășească bucuria acestei sărbători.

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril devine astfel nu doar un moment de cinstire a ocrotitorilor spirituali, ci și o invitație la credință, comuniune și solidaritate în viața Bisericii.



