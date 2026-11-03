Black Friday, vinerea neagră a portofelului!

Bursa zvonurilor 03.11.2026 21:44
Black Friday, vinerea neagră a portofelului!
Se apropie Black Friday și, sincer, deja mă ia cu transpirații reci numai când intru pe site-urile magazinelor. Oferte peste oferte: oale, tigăi, telefoane, brățări, coliere, haine de blană sau chiar de blană bio! M-am gândit că anul acesta să-i iau soției ceva mai uman, mai gospodăresc, mai de casă. Bani de aspirator n-am, dar o mătură tot ar merge. Utilă, practică, de bun gust!
Numai că am găsit una din bambus, la un preț de 949,90 lei! Aproape o mie de lei pentru o mătură! Drept îi că n-are coadă, dar la banii ăștia te-ai aștepta să zboare! Poate e plug-in hybrid, poate are GPS, aspiră singură sau măcar îți face cafeaua înainte să te apuci de măturat. Cine știe, poate vine și cu aplicație pe telefon!
Așa că m-am lăsat păgubaș. Am decis că vinerea asta neagră o s-o petrecem la un second-hand de bun-simț. Sau, și mai bine, amânăm cumpărăturile până duminică și dăm o raită prin Ocska piac, adică Piața de vechituri. Acolo poate găsim o mătură la un preț care nu necesită credit ipotecar, că e chiar o vinere neagră la suflet…mai ales că vine înainte de sfânta zi de salar!
Și, ca să nu mă certe nenea acela din AUR, de prin Parlament, că vorbesc bilingv, precizez: nu facem shopping de lux, facem economie în limba română și maghiară!
Până una-alta, Black Friday să fie, dar măcar să nu ne lase cu buzunarele black de tot!
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