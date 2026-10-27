ANAF, un fel de Robin Hood… dar cu regulament românesc!

Se aude prin târg că ANAF-ul vrea să joace rolul lui Robin Hood și că și-a pus ochii pe bogații României. Ba, mai mult, nici milionarii Sătmarului n-ar trebui să doarmă chiar liniștiți! Mai ales cei ale căror averi trec de 25 de milioane de euro și care au intrat în atenția Fiscului.

Cică se verifică dacă averea din curte se potrivește cu veniturile din declarație. Adică, dacă omul are palate, terenuri, conturi și alte mici nimicuri, să se vadă dacă toate acestea au crescut din salariu, din afaceri sau dintr-un „noroc chior”, care ține de câteva generații.

Numai că aici apare o mică problemă de poveste.

Robin Hood, cel din pădurile Angliei, lua de la bogați și dădea la săraci. ANAF-ul nostru, deocamdată, verifică dacă bogații au plătit ce trebuie la stat. Cât despre datul la săraci, nu apare nicăieri în fișa postului!

Așadar, nu vă imaginați că, după ce Fiscul termină socotelile cu milionarii, o să apară vreun inspector cu sacul de bani la ușa pensionarului, a omului cu salariul minim sau a amărâtului care numără zilele până la următoarea factură.

Poate că am înțeles noi greșit legenda. Poate că statul român s-a înscris și el la categoria „săraci”, iar Robin Hood-ul fiscal strânge bani tocmai ca să-l ajute să-și ducă traiul de la o rectificare bugetară la alta!

Morala bursei? Robin Hood lua de la bogați și dădea la săraci. ANAF-ul verifică dacă bogații au plătit cât trebuie. Iar între cele două povești rămâne o întrebare cât se poate de românească: dacă se adună mai mulți bani la buget, cine va simți primul că s-a umplut vistieria?

Că de numărat, sigur îi numără cineva!



