Pentru scrima sătmăreană, performanța tinerei sportive este o veste excelentă: o sportivă formată la Satu Mare continuă să progreseze, își consolidează locul în competițiile de seniori și poate privi cu încredere spre următoarele provocări.









Scrima sătmăreană are un nou motiv de mândrie! Ana Tomșa a avut un weekend excelent la Cupa României la spadă pentru seniori, competiție desfășurată la București, unde a cucerit medalia de bronz în proba individuală și medalia de aur în întrecerea pe echipe, alături de CSA Steaua București. Rezultatele confirmă potențialul unei sportive care, la numai 19 ani, face pasul spre afirmarea la cel mai înalt nivel național.În concursul individual, Ana Tomșa a început în forță, încheind grupa preliminară cu victorii în toate cele șase asalturi. Pe tabloul eliminatoriu, sătmăreanca și-a continuat parcursul cu evoluții solide, trecând de Ariana Covaci, cu 15-9, și de Elena Gușatu, cu 10-9. În sferturile de finală a învins-o pe Daria Stănciulescu, cu 14-10, asigurându-și prezența pe podium.În semifinale, Ana a întâlnit-o pe Bianca Benea, în fața căreia a cedat la limită, scor 13-15. Astfel, sportiva legitimată în prezent la CSA Steaua București a încheiat concursul pe locul al treilea, adjudecându-și medalia de bronz. Proba individuală a fost câștigată de colega sa de club, Emma Șonț, care a învins-o în finală pe Bianca Benea, cu 15-14.Aur cu Steaua, după o finală în familieAna Tomșa și-a completat palmaresul la această ediție a Cupei României cu medalia de aur în proba feminină pe echipe. Formația CSA Steaua București 1, din care au mai făcut parte Natalia Constantin, Alexandra Predescu și Emma Șonț, a trecut în sferturile de finală de CS Universitatea Craiova 3, cu 45-14, iar în semifinale a învins CSU Târgu Mureș, cu 45-21.Finala a adus un duel între cele două echipe ale clubului militar. CSA Steaua București 1 s-a impus clar în fața formației CSA Steaua București 2, cu 45-23, cucerind trofeul. Pentru Ana Tomșa, titlul pe echipe reprezintă o confirmare importantă într-o competiție rezervată seniorilor.De la CS Satu Mare, spre performanța de senioriÎnainte de transferul la CSA Steaua București, realizat în urmă cu aproximativ o lună, Ana Tomșa s-a format și a obținut rezultate importante la CS Satu Mare. Sportiva a câștigat titluri la nivel de juniori, inclusiv Cupa României la spadă feminin, iar în 2024 a reușit să urce pe podium și la Campionatul Național de seniori, deși încă evolua la categoria junioarelor.Dincolo de performanțele sportive, Ana își continuă și parcursul academic. În această vară, tânăra sătmăreancă a fost admisă la Facultatea de Drept din București, încercând să îmbine pregătirea universitară cu rigorile sportului de performanță.Un drum care amintește de Simona PopPovestea Anei Tomșa amintește de traseul unei alte mari campioane a Sătmarului: Simona Pop. Formată la scrimă în Satu Mare, Simona a evoluat la clubul local înainte de a ajunge la CSA Steaua București. Momentul de vârf al carierei sale a venit la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în 2016, când a cucerit medalia de aur cu echipa feminină a României la spadă.Desigur, fiecare sportiv își construiește propriul drum, iar comparația nu înseamnă că rezultatele viitoare pot fi anticipate. Însă medaliile cucerite de Ana Tomșa la Cupa României, chiar la începutul aventurii sale la CSA Steaua, oferă motive de optimism.