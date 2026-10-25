Liga a 2-a





L Sătmărenii au revenit de două ori în joc, dar au cedat cu 2–3 în fața Chindiei. Echipa lui Ilyés Róbert rămâne pe locul 20, cu șase puncte, și are nevoie de o reacție rapidă în etapa următoare.

CSM Olimpia Satu Mare nu a reușit să obțină un rezultat pozitiv la Târgoviște, unde a fost învinsă duminică, scor 3–2, de Chindia, într-un meci din etapa a 11-a a Ligii 2. Formația pregătită de Ilyés Róbert a avut o primă repriză modestă, în care a încasat două goluri în urma unor faze fixe, iar după pauză a încercat să revină în joc. Sătmărenii au redus de două ori diferența, însă greșelile defensive și timpul rămas până la final nu le-au permis să evite înfrângerea.

Două goluri în primele 20 de minute

Partida a început cum nu se putea mai rău pentru formația sătmăreană. În minutul 5, după un corner executat de pe partea dreaptă, mingea a ajuns în careu, iar Sekou Camara a profitat de nesiguranța defensivei și a deschis scorul de la mică distanță.

Chindia a continuat să pună presiune și și-a dublat avantajul în minutul 19, tot în urma unei faze fixe. După o combinație pe partea stângă și o centrare în careu, Alexandru Băluță a rămas nemarcat și a reluat cu capul în poarta apărată de Vlad Muțiu.

La 2–0, Olimpia avea o misiune dificilă. În prima repriză, echipa sătmăreană a întâmpinat probleme în construcție și nu a reușit să creeze suficient pericol pentru a pune în dificultate apărarea gazdelor. Astfel, Chindia a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, obținut în mare parte pe fondul erorilor defensive ale oaspeților.

Muțiu apără un penalty, Mwanga reaprinde speranțele

După pauză, Ilyés Róbert a intervenit asupra formulei de joc, efectuând trei schimbări, prin care a încercat să dea un plus de energie și de ofensivă echipei. Olimpia a arătat mai multă inițiativă, însă Chindia a avut șansa de a închide partida în minutul 61.

Cosmin Zamfir l-a faultat în careu pe Florin Gașpăr, iar arbitrul a dictat penalty. Cristian Neguț a executat lovitura de pedeapsă, dar Vlad Muțiu a ghicit direcția șutului și a respins mingea în bară, păstrându-și echipa în joc. La faza imediat următoare, gazdele au mai avut o ocazie importantă, însă Olimpia a scăpat fără să primească al treilea gol.

Intervenția portarului sătmărean le-a dat speranțe oaspeților, iar în minutul 71 acestea s-au concretizat. După o pasă excelentă a lui Cosmin Zamfir, Jimmy Mwanga a pătruns în careu, și-a depășit adversarul direct și a trimis mingea în colțul lung, reducând diferența la 2–1.

Bucuria sătmărenilor a fost însă de scurtă durată. În minutul 74, Chindia a profitat de un contraatac, iar Kevin Doukoure Grobry a scăpat spre poartă și l-a învins pe Muțiu cu o execuție peste portar. La 3–1, misiunea Olimpiei devenea din nou complicată.

Oaspeții nu au renunțat și au continuat să caute golul care să-i readucă în meci. În minutul 84, Jimmy Mwanga a oferit o pasă excelentă pentru Alin Văsălie, iar acesta a rămas calm în fața portarului și a înscris pentru 3–2. Pentru Văsălie a fost primul gol în acest sezon, chiar la debutul său în actuala ediție de campionat.

În ultimele minute, Olimpia a încercat să forțeze egalarea, dar defensiva târgovișteană a rezistat. Chindia s-a impus la limită, iar formația sătmăreană a plecat fără puncte de pe stadionul „Eugen Popescu”.

Ilyés Róbert: „Mă așteptam la mai mult de la unii jucători”

La finalul întâlnirii, antrenorul Olimpiei s-a declarat dezamăgit de prestația echipei, în special de greșelile din debutul partidei.

„Din păcate, tot ceea ce am pregătit în cursul săptămânii s-a năruit în primele 20 de minute. Am primit două goluri din faze fixe, iar pentru asta trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Jucătorii și-au pierdut pozițiile, iar adversarii au rămas liberi și au profitat de aceste greșeli.

În repriza a doua a trebuit să intervin asupra jocului și să schimbăm sistemul. Din păcate, și al treilea gol al lor a pornit tot de la o fază fixă, deși până atunci apărarea noastră începuse să funcționeze mai bine.

Nu contest faptul că Chindia merită victoria, dar sunt dezamăgit, pentru că mă așteptam la mai mult de la unii jucători”, a declarat Ilyés Róbert.

Olimpia, pe locul 20. Urmează duelul cu Șelimbăr

Înfrângerea de la Târgoviște este a cincea pentru CSM Olimpia în actualul sezon de Liga 2. După 11 etape, formația sătmăreană a rămas cu șase puncte și ocupă locul 20 în clasament, la egalitate de puncte cu CSL Ștefănești, pe care o devansează la golaveraj.

În fruntea clasamentului se află Politehnica Timișoara, cu 27 de puncte, urmată de CSM Slatina, cu 25 de puncte. Chindia Târgoviște a urcat pe locul al treilea, cu 24 de puncte, după victoria obținută în fața Olimpiei.

Pentru echipa sătmăreană urmează un meci deosebit de important. Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11:00, CSM Olimpia va primi pe teren propriu vizita formației CSC 1599 Șelimbăr, ocupanta locului 17, cu nouă puncte.

Într-un moment în care situația din clasament devine tot mai apăsătoare, Olimpia are nevoie de puncte și de mai multă siguranță în defensivă. Revenirea de la 1–3 la 2–3 de la Târgoviște a arătat că echipa poate lupta până la final, însă pentru a obține rezultate pozitive va trebui să evite greșelile care au costat-o scump în această etapă.

LIGA 2 CASA PARIURILOR – REZULTATELE ETAPEI A 11-A

FC Bihor Oradea – CSM Reșița 2–0

Cetatea Suceava – CSM Slatina 2–0

CS Dinamo București – SC Popești-Leordeni 1–2

Gloria Bistrița – CSC Dumbrăvița 2–1

Metalul Buzău – CSL Ștefănești 3–0

Unirea Slobozia – Concordia Chiajna 2–2

Politehnica Timișoara – FC Bacău 1–0

CSC 1599 Șelimbăr – AFC ASA Târgu Mureș 1–0

CS Afumați – Steaua București 1–3

Chindia Târgoviște – CSM Olimpia Satu Mare 3–2

Luni, 26 octombrie, ora 17:00:

FC Metaloglobus București – SCM Râmnicu Vâlcea

CLASAMENT LIGA 2 – DUPĂ ETAPA A 11-A

1 Politehnica Timișoara 27 21–8 2 CSM Slatina 25 19–10 3 Chindia Târgoviște 24 27–14 4 SC Popești-Leordeni 24 26–15 5 Cetatea Suceava 21 22–12 6 Metalul Buzău 21 13–7 7 CSM Reșița 21 16–13 8 Concordia Chiajna 19 26–18 9 FC Bacău 18 22–10 10 FC Bihor Oradea 18 18–10 11 Gloria Bistrița 18 15–14 12 CS Afumați 17 17–17 13 Metaloglobus București 12 11–15 14 SCM Râmnicu Vâlcea 11 10–15 15 AFC ASA Târgu Mureș 11 14–21 16 Steaua București 10 13–19 17 CSC 1599 Șelimbăr 9 8–20 18 Unirea Slobozia 8 14–15 19 CS Dinamo București 7 16–32 20 CSM Olimpia Satu Mare 6 7–15 21 CSL Ștefănești 6 7–26 22 CSC Dumbrăvița 3 7–23

ETAPA A 12-A – PROGRAM

Vineri, 30 octombrie

Ora 18:00: Steaua București – CS Dinamo București

Sâmbătă, 31 octombrie

CSL Ștefănești – Chindia Târgoviște

CSC Dumbrăvița – Politehnica Timișoara

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Afumați

Cetatea Suceava – FC Bihor Oradea

Ora 11:00: CSM Olimpia Satu Mare – CSC 1599 Șelimbăr

SC Popești-Leordeni – Metalul Buzău

AFC ASA Târgu Mureș – Unirea Slobozia

Ora 13:30: FC Bacău – FC Metaloglobus București

Duminică, 1 noiembrie

Ora 11:00: CSM Slatina – Concordia Chiajna

Ora 12:30: CSM Reșița – Gloria Bistrița