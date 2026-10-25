Ștafeta Roșie a ajuns la Carei! După 25 de zile în care a străbătut România, Ștafeta Roșie a ajuns la Carei, încheind ultimul tronson, Satu Mare – Carei, sub coordonarea lui Mircea Pocol.

Timp de 25 de zile, militari activi și în rezervă, militari răniți în teatrele de operații, sportivi, elevi, studenți și voluntari din întreaga țară au purtat cele trei ștafete, oprindu-se la monumentele și cimitirele eroilor pentru a le cinsti memoria. Au fost mii de kilometri parcurși, sute de oameni implicați și numeroase comunități care au răspuns prezent.

Ștafeta Albastră a ajuns sâmbătă, iar duminică se așteaptă pe cea Galbenă pentru reunirea celor trei culori! Împreună pentru eroi, pentru România!

LA MULȚI ANI, ARMATA ROMÂNIEI

Ziua 25 - Ștafeta Veteranilor, ediția a XIII-a

Trei trasee. Trei culori. Un singur spirit.

Astăzi, 25 octombrie, sărbătorim Ziua Armatei României și îi cinstim pe cei care, de-a lungul istoriei, au luptat și s-au sacrificat pentru libertatea, independența și unitatea țării.

În urmă cu 82 de ani, la 25 octombrie 1944, Armata Română încheia eliberarea teritoriului național, prin luptele purtate pentru eliberarea orașelor Carei și Satu Mare.

Astăzi, tot la Carei, încheiem cea de-a XIII-a ediție a Ștafetei Veteranilor!

După 25 de zile în care voluntarii Invictus au străbătut România în alergare și pe bicicletă, cele trei ștafete se reunesc la Monumentul Ostașului Român.

ȘTAFETA ALBASTRĂ a ajuns ieri la Carei, după ce a parcurs ultimul tronson, Oradea – Carei.

ȘTAFETA GALBENĂ a pornit din Tășnad spre Carei, sub coordonarea lui Pusok Levente.