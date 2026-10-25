Ceremoniile militare și religioase organizate la Monumentul Ostașului Român au reunit reprezentanți ai administrației publice, parlamentari și oficialități locale, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române.





Ceremonie militară

Ziua Armatei Române a fost marcată duminică, 25 octombrie 2026, la Satu Mare, printr-o ceremonie militară și religioasă organizată la Monumentul Ostașului Român. Evenimentul a reprezentat un prilej de omagiere a militarilor care și-au îndeplinit datoria față de țară și de reafirmare a respectului pentru sacrificiul celor care au apărat independența, suveranitatea și integritatea României.

Manifestările au început la ora 09:00 și au cuprins depuneri de coroane și jerbe de flori, defilarea gărzii de onoare și un survol aerian. Ceremonia a reunit numeroși reprezentanți ai instituțiilor publice și ai administrației locale și județene.

Oficialități județene și locale, prezente la ceremonie

La manifestări au participat deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, eurodeputatul Gheorghe Cârciu, senatorul UDMR Turos Lorand și deputatul UDMR Magyar Lorand. De asemenea, au fost prezenți prefectul Altfatter Tamás, vicepreședinții Consiliului Județean, Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, alături de viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan.

Prin ceremonialul organizat, Satu Mare s-a alăturat manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române, o sărbătoare cu profundă semnificație istorică și patriotică, dedicată celor care au servit și continuă să servească România sub drapelul tricolor.

Depuneri de coroane, survol și defilare

În cadrul ceremonialului, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a dat citire unui mesaj dedicat Zilei Armatei României. Un mesaj a fost transmis și de generalul prezent la eveniment.

Depunerile de coroane de flori la Monumentul Ostașului Român au constituit un moment de reculegere și de cinstire a memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru țară.

Ceremonia a inclus și un survol al avioanelor militare, urmat de defilare, momente prin care militarii au marcat această zi de sărbătoare în mijlocul comunității sătmărene.



