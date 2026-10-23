Prefectul Altfatter Tamás a primit o plachetă aniversară din partea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”

Locale 23.10.2026 12:56
Prefectul Altfatter Tamás a primit o plachetă aniversară din partea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”


Distincția marchează 110 ani de la înființarea Armatei a 4-a, ale cărei tradiții sunt continuate astăzi de Divizia 4 Infanterie „Gemina”, cu comandamentul la Cluj-Napoca.

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a primit o plachetă aniversară din partea generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Placheta este dedicată împlinirii a 110 ani de la constituirea Armatei a 4-a, în anul 1916, odată cu intrarea României în Primul Război Mondial. Tradițiile acesteia sunt duse mai departe de Divizia 4 Infanterie „Gemina”, mare unitate a Forțelor Terestre Române.

Potrivit Instituției Prefectului, gestul reflectă colaborarea cu Armata Română, dezvoltată prin sprijin reciproc în organizarea ceremoniilor militare și a manifestărilor dedicate zilelor naționale, precum și prin cooperarea în gestionarea situațiilor de urgență.

„Mulțumesc comenzii Diviziei 4 Infanterie «Gemina» pentru acest gest de prețuire și pentru buna colaborare de până acum. Cei 110 ani de tradiție militară sunt o dovadă a continuității și a devotamentului cu care militarii români își servesc țara”, a transmis prefectul Altfatter Tamás.

Acesta a reafirmat disponibilitatea instituției de a continua cooperarea cu structurile militare: „Armata Română are în Instituția Prefectului Județul Satu Mare un partener constant și de încredere, iar această colaborare va continua în beneficiul siguranței cetățenilor”.

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