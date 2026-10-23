Șapte linii de autobuz, deviate în weekend la Satu Mare. Cinci stații vor fi suspendate de Ziua Armatei

Locale 23.10.2026 10:30
Șapte linii de autobuz, deviate în weekend la Satu Mare. Cinci stații vor fi suspendate de Ziua Armatei


Repetițiile și manifestările organizate cu ocazia Zilei Armatei vor modifica circulația autobuzelor sâmbătă și duminică, între orele 09:00 și 11:00. Transurban anunță devieri pentru liniile 1, 2, 11, 12, 13, 14 și 15.

Călătorii din municipiul Satu Mare sunt anunțați că, în zilele de 24 și 25 octombrie 2026, transportul public va circula pe trasee modificate în zona desfășurării evenimentelor dedicate Zilei Armatei României.

Restricțiile se vor aplica în ambele zile, în intervalul 09:00–11:00: sâmbătă, pentru repetiții, iar duminică, pentru manifestările organizate cu această ocazie. Tronsonul de drum dintre strada Corvinilor și Casa de Modă va fi închis circulației.

Potrivit informării Transurban, autobuzele vor circula astfel:

  • Liniile 1 și 15: pe Bulevardul Transilvania, în ambele sensuri;

  • Linia 2: pe strada Corvinilor, în ambele sensuri;

  • Liniile 11 și 12: pe strada Avram Iancu;

  • Linia 13: autobuzele care vin dinspre Fabrica de Bere vor întoarce la Catedrala Ortodoxă;

  • Linia 14: pe strada Corvinilor.

Pe durata restricțiilor, stațiile Gheorghe Doja, Statistică, Piața Mică, Banat și Statuia Ostașului Român vor fi suspendate, până la finalizarea activităților.

Călătorii sunt rugați să țină cont de modificări atunci când își planifică deplasările din acest weekend. Operatorul de transport își cere scuze pentru inconvenientele create și le mulțumește pentru înțelegere.

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