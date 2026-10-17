Conducerea Primăriei Satu Mare și colectivul instituției au transmis un mesaj de condoleanțe după trecerea la cele veșnice a Angelei Lazarovici, care a lucrat în cadrul administrației locale timp de 39 de ani.



În comunicatul transmis, reprezentanții municipalității o descriu drept un sprijin pentru cei din jur și un exemplu de implicare, corectitudine și conștiinciozitate.

„Angela Lazarovici a fost mai mult decât o colegă — a fost un sprijin pentru cei din jur și un exemplu de implicare și corectitudine”, au transmis reprezentanții Primăriei Satu Mare.

Conducerea și angajații instituției și-au exprimat solidaritatea cu familia îndoliată și au adresat sincere condoleanțe tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o.

„Dumnezeu să o odihnească în pace!”, se arată în încheierea mesajului.