Doliu la Primăria Satu Mare. Angela Lazarovici, angajată a instituției timp de 39 de ani, s-a stins din viață

Locale 17.10.2026 16:16
Doliu la Primăria Satu Mare. Angela Lazarovici, angajată a instituției timp de 39 de ani, s-a stins din viață

Conducerea Primăriei Satu Mare și colectivul instituției au transmis un mesaj de condoleanțe după trecerea la cele veșnice a Angelei Lazarovici, care a lucrat în cadrul administrației locale timp de 39 de ani.

În comunicatul transmis, reprezentanții municipalității o descriu drept un sprijin pentru cei din jur și un exemplu de implicare, corectitudine și conștiinciozitate.

„Angela Lazarovici a fost mai mult decât o colegă — a fost un sprijin pentru cei din jur și un exemplu de implicare și corectitudine”, au transmis reprezentanții Primăriei Satu Mare.

Conducerea și angajații instituției și-au exprimat solidaritatea cu familia îndoliată și au adresat sincere condoleanțe tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o.

„Dumnezeu să o odihnească în pace!”, se arată în încheierea mesajului.

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