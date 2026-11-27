Un accident rutier s-a produs pe Drumul Careiului din municipiul Satu Mare, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un camion, pe fondul neacordării de prioritate.

Un nou incident rutier a avut loc pe Drumul Careiului din municipiul Satu Mare. De această dată, în accident au fost implicate un autoturism și un camion, cele două vehicule intrând în coliziune în urma unei manevre în care nu ar fi fost respectată regula acordării priorității.

Neacordarea de prioritate, cauza indicată

Potrivit informațiilor disponibile, accidentul s-ar fi produs pe fondul neacordării de prioritate. Impactul a avariat cele două vehicule, însă, deocamdată, nu există informații confirmate privind eventuale victime sau circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

Urmează ca împrejurările producerii accidentului să fie stabilite cu exactitate.