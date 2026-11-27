Un set cosmetic Atomy Derma Real Cica poate ajunge la unul dintre participanții care se înscriu în tombola organizată în perioada 26 noiembrie – 6 decembrie

Atmosfera sărbătorilor de iarnă vine cu surprize și cadouri pentru cei care iubesc produsele de îngrijire și frumusețe. Atomy a lansat o tombolă specială de Crăciun, prin care oferă participanților șansa de a câștiga un set cosmetic Derma Real Cica. Concursul se desfășoară în perioada 26 noiembrie – 6 decembrie, iar înscrierea presupune parcurgerea câtorva pași simpli, accesibili tuturor celor interesați. Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți, în următoarele trei zile după încheierea perioadei de concurs.

Cum poți intra în cursa pentru premiu

Pentru a participa la tombola de Crăciun, organizatorii au stabilit trei condiții pe care doritorii trebuie să le îndeplinească.

Prima etapă presupune acordarea unui Like paginilor de Facebook @atomykorean și experienceromania. Ulterior, participanții trebuie să distribuie public postarea concursului, astfel încât aceasta să poată fi vizualizată.

Al treilea pas constă în înscrierea în platforma Atomy, folosind linkul pus la dispoziție de organizatori:

https://m-eu.atomy.com/gate/join/easyreg/v2/46735308

Atenție la codul de înscriere!

Organizatorii atrag atenția asupra unui detaliu important pentru validarea participării. După înregistrare, fiecare participant va primi un ID personal format din opt cifre. Acesta trebuie introdus în comentariile postării concursului.

Este important ca participanții să nu confunde ID-ul personal cu numărul de confirmare primit prin e-mail. Codul de confirmare din e-mail este format din șase cifre, în timp ce ID-ul personal necesar înscrierii în tombolă are opt cifre.

Când va avea loc extragerea

Tombola se desfășoară între 26 noiembrie și 6 decembrie, iar extragerea câștigătorului va avea loc în următoarele trei zile după încheierea concursului.

Premiul pus în joc este un set Atomy Derma Real Cica, dedicat îngrijirii pielii.

Organizatorii precizează că această campanie nu este sponsorizată, administrată sau asociată în niciun fel cu Facebook, Instagram ori cu alte platforme de socializare. De asemenea, platformele respective nu își asumă responsabilitatea pentru organizarea și desfășurarea concursului.



