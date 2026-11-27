SC TARR CONST S.R.L.

Cu sediul în Loc. Livada,Str. Victoriei, Nr. 134, Jud. Satu Mare

Anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitățile Cod CAEN 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase; Cod CAEN 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile; Cod CAEN 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor.

Desfăşurate pe amplasamentul din: Mun. Satu Mare, Str. Odoreului colt cu Botizului, CF Nr. 164848, Jud. Satu Mare

Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/b, în zilele de: luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Pentru orice informaţii referitoare la activititate, vă puteţi adresa la: Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, Tel.0261-736003; tel/fax. 0261-733500; e-mail: office@anmap.djmsm.gov.ro