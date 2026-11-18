



ADMINISTAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE – ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, cu sediul în Mun. Oradea, Str. Ion Bogdan, Nr. 35, Jud. Bihor, titular al proiectului: „Gestionarea integrată a măsurilor de conservare a biodiversității în Bazinul Hidrografic Ier” – Lucrări de construcție lacuri pluviale de retenție cu funcție ecologică, înlocuire stavile de manevră și de retehnologizare turn de manevră și miră hidrometrică”, propus a fi amplasat în incinta acumulării nepermanente Andrid, Râul Ier, Com. Andrid extravilan și Com. Santău extravilan, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/B, Jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.