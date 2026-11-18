De ce nu avem mai multe zboruri de pe Aeroportul Satu Mare? Întrebarea a fost abordată în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”, într-o discuție despre infrastructura de transport și așteptările locuitorilor din județ.

Felician Pop a pus în discuție felul în care este privită dezvoltarea aeroportului local și dorința constantă a comunității de a beneficia de mai multe destinații aeriene.

Acesta a amintit că aeroportul are și o componentă strategică, iar discuția despre eficiența unei infrastructuri de acest tip trebuie să țină cont și de realitățile economice.

În dialog a fost evocată și povestea construirii aeroportului, în perioada în care Iosif Uglar conducea administrația locală. Potrivit relatării lui Felician Pop, proiectul a fost susținut în pofida rezervelor de la centru, care invocau existența altor aeroporturi în regiune.

Realizatorul emisiunii a adus în discuție și perspectiva unor noi curse, inclusiv legătura Satu Mare–București, însă cei doi au remarcat că dezvoltarea transportului aerian nu poate fi discutată separat de infrastructura și cererea de transport din întreaga regiune.