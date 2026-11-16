Prima condamnare în dosarul meniurilor fictive: reprezentantul firmei a primit 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare, iar documentele judiciare indică un mecanism care ar fi funcționat ani la rând

Aproape 50.000 de meniuri care nu ar fi ajuns niciodată la elevi au fost decontate din bani publici în comuna Socond, județul Satu Mare. Tribunalul Satu Mare a pronunțat prima condamnare în dosarul privind fraudarea programelor „Masă Caldă” și „Masă Sănătoasă”, admițând acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de procurori cu reprezentantul societății care furniza hrana copiilor. Prejudiciul reținut în cauză depășește 751.000 de lei, iar lista bunurilor puse sub sechestru este una impresionantă: un Porsche, apartamente, terenuri, case și spații comerciale, scrie PresaSM.ro. Dar poate cele mai grave aspecte ale dosarului sunt cele care vizează presupusele presiuni exercitate de primarul comunei și implicarea unor persoane din conducerea școlii.

48.192 de meniuri fictive și peste 751.000 de lei decontați

Potrivit hotărârii Tribunalului Satu Mare, mecanismul infracțional s-ar fi desfășurat în perioada septembrie 2022 – iunie 2026. Reprezentantul firmei furnizoare ar fi întocmit documente comerciale în care erau consemnate cantități de hrană mai mari decât cele livrate efectiv unităților de învățământ din comuna Socond.

Anchetatorii au identificat 193 de avize de însoțire a mărfii și 22 de facturi fiscale falsificate. În documente apăreau mai multe meniuri decât numărul elevilor prezenți efectiv la cursuri, diferențele fiind ulterior incluse în facturile transmise Primăriei Socond pentru decontare.





Facturile au fost încărcate inclusiv în sistemul național RO e-Factura, fiind introduse astfel în circuitul oficial de plată, potrivit PresaSM.ro.

Bilanțul reținut de procurori este unul semnificativ: 48.192 de meniuri care nu ar fi fost livrate beneficiarilor și 751.435,468 lei obținuți nelegal din fonduri publice.

Practic, vorbim despre un mecanism repetat timp de aproape patru ani, nu despre o eroare izolată sau câteva documente completate greșit.

Primarul și două directoare de școală, în centrul acuzațiilor

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale dosarului privește persoanele care ar fi contribuit la funcționarea acestui sistem.

Potrivit informațiilor PresaSM.ro și susținerilor prezentate în documentele judiciare, reprezentantul firmei ar fi acționat fiind determinat de primarul comunei Socond și cu sprijinul directoarei Școlii Gimnaziale Socond și al directoarei adjuncte, care avea și atribuții de coordonare a programului alimentar.





Astfel, presupusul mecanism ar fi implicat trei zone care ar fi trebuit să asigure tocmai corectitudinea utilizării banilor publici: administrația locală, conducerea unității de învățământ și societatea comercială furnizoare.

Documentele arată că facturile ar fi fost utilizate pentru a induce în eroare Primăria Socond în privința realității și a volumului serviciilor solicitate la plată.

Este însă important de subliniat că hotărârea analizată privește condamnarea reprezentantului societății comerciale. Menționarea primarului și a celor două cadre de conducere în documentele judiciare nu echivalează cu stabilirea definitivă a vinovăției acestora.

„Între ciocan și nicovală”. Avocatul vorbește despre presiunile primarului

În sala de judecată au apărut și declarații care adaugă o dimensiune suplimentară scandalului.

Avocatul inculpatului a susținut că reprezentantul firmei ar fi fost supus unor presiuni importante din partea primarului comunei Socond. Potrivit apărării, acesta ar fi acceptat să participe la mecanismul ilegal pentru a-și păstra contractul de muncă, deși știa că documentele întocmite nu reflectau realitatea.

Apărătorul a folosit expresia „între ciocan și nicovală” pentru a descrie situația în care s-ar fi aflat clientul său, pus în fața alegerii dintre continuarea colaborării contractuale și refuzul participării la operațiunile descrise de procurori.

Mai mult, avocatul a afirmat că prin acest sistem ar fi circulat sume de bani care ar fi rămas la inculpat, aspect despre care a precizat că ar face obiectul unei alte sesizări penale.





Aceste declarații reprezintă susținerile apărării și nu trebuie confundate cu fapte stabilite definitiv de instanță. Ele ridică însă întrebări importante despre modul în care ar fi fost organizat și controlat sistemul de decontare.

Porsche, apartamente, terenuri și spații comerciale, puse sub sechestru

Poate cel mai spectaculos capitol al hotărârii îl reprezintă lista bunurilor asupra cărora procurorii au instituit măsuri asigurătorii.

Printre acestea se află un autoturism Porsche, fabricat în 2012, evaluat la 85.592 de lei, dar și o autoutilitară Renault Trafic, fabricată în 2001, evaluată la aproximativ 6.954 de lei.

Lista imobilelor este și mai consistentă. În municipiul Satu Mare figurează o cotă de proprietate dintr-un apartament cu două camere, de 72 de metri pătrați, evaluat în documente la 173.808 lei, precum și o garsonieră de 22,47 metri pătrați, evaluată la 101.003 lei, conform PresaSM.ro.

În localitatea Supur, sechestrul vizează un teren intravilan de 1.426 de metri pătrați și o construcție de 224 de metri pătrați, în care funcționează sau sunt amenajate spații pentru vulcanizare, service auto, spălătorie auto și bar cu terasă. Proprietatea a fost evaluată la 224.624 de lei.

În patrimoniul vizat de măsurile asigurătorii mai apar un teren de 928 de metri pătrați și o casă, un alt teren intravilan de 1.427 de metri pătrați, precum și o cotă dintr-o proprietate de 4.520 de metri pătrați, care include birouri, magazii pentru cereale și alte construcții cu destinație economică.

Sechestrul a fost menținut până la concurența prejudiciului de 751.435,468 lei, la care se adaugă cheltuielile judiciare.

Trebuie precizat că indisponibilizarea bunurilor nu înseamnă confiscarea lor definitivă, iar unele proprietăți sunt deținute în coproprietate.

2 ani și 9 luni de închisoare, dar cu suspendare

Din punct de vedere juridic, reprezentantul firmei a fost cercetat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, și obținere ilegală de fonduri, tot în formă continuată.

Procurorii au reținut 215 acte materiale de falsificare, corespunzătoare celor 193 de avize și 22 de facturi, precum și 22 de acte materiale privind obținerea ilegală de fonduri.

Tribunalul Satu Mare a admis acordul de recunoaștere a vinovăției și a stabilit pedepse de 2 ani și 4 luni de închisoare pentru obținere ilegală de fonduri și un an și 3 luni pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În urma contopirii, pedeapsa rezultantă a fost de 2 ani și 9 luni de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de trei ani.

Instanța a avut în vedere recunoașterea faptelor, lipsa antecedentelor penale și circumstanțele concrete ale cauzei.

Totodată, a fost menținut controlul judiciar, inculpatul având obligația de a se prezenta la organele judiciare, de a nu părăsi România fără încuviințare și de a nu se apropia la mai puțin de 20 de metri de trei persoane indicate în hotărâre.

Cine recuperează banii copiilor? Prejudiciul nu a fost încă recuperat

Deși condamnarea a fost pronunțată, recuperarea efectivă a prejudiciului nu a fost soluționată prin această hotărâre. Tribunalul a lăsat nesoluționată latura civilă a cauzei, menținând însă măsurile asigurătorii asupra bunurilor.

Prin urmare, existența sechestrului nu înseamnă că cei peste 751.000 de lei au revenit deja în bugetul public.

Rămân și alte întrebări esențiale: cine verifica numărul meniurilor livrate, cine confirma prezența elevilor, cine valida documentele și cum a fost posibil ca diferențele dintre hrana efectiv furnizată și cea facturată să nu fie depistate mai devreme?

Până la urmă, programul „Masă Caldă” și ulterior „Masă Sănătoasă” a fost conceput pentru copii, pentru ca aceștia să beneficieze de hrană în timpul programului școlar. Nu pentru ca meniurile inexistente să devină surse de încasări din bani publici.

Sentința din 12 noiembrie 2026 reprezintă prima condamnare în acest dosar, dar nu închide toate întrebările privind responsabilitățile celorlalte persoane menționate în cauză.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare și nu este definitivă.