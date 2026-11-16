LA MULȚI ANI, MARCEL SAVANIU!





Cu ocazia zilei de naștere, colegii din cadrul AJF Satu Mare și prietenii de la Gazeta de Nord-Vest îi transmit lui Marcel Savaniu cele mai sincere urări de sănătate, bucurii și împliniri!

Cu o carieră dedicată fotbalului și arbitrajului, inclusiv la nivel internațional, Marcel Savaniu și-a câștigat un loc aparte în lumea sportului românesc. Experiența sa, profesionalismul și implicarea în dezvoltarea arbitrajului sătmărean reprezintă repere importante ale activității sale.

Președintele Comisiei Judeșene de Arbitrii din cadrul AJF Satu Mare și totdodată, vicepreședintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul FRF, Marcel Savaniu împlinește pe 16 noiembrie 2026, 62 de ani.

Îi dorim multă sănătate, putere de muncă, liniște și cât mai multe satisfacții, atât pe plan profesional, cât și personal!

La mulți ani, Marcel! Să ne revedem cu bine, cu aceeași pasiune pentru fotbal și cu multe motive de bucurie!

Colegii de la AJF Satu Mare și prietenii de la Gazeta de Nord-Vest