Încheierea proiectului Centrul Comunitar Digital Românesc













Asociația Roeducație e.V. informează că proiectul „Centrul Comunitar Digital Românesc – NRW 2026” se încheie la 31 octombrie 2026. Derulat în perioada iunie–octombrie 2026 la Krefeld, Germania, și online, proiectul a primit o finanțare nerambursabilă aprobată de 250.000 lei din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, prin Programul „Societate civilă”. Proiectul a urmărit dezvoltarea unui centru comunitar fizic și digital pentru românii din Krefeld și regiunea Rhein-Ruhr. Publicul țintă a cuprins copii și tineri, adulți și familii vulnerabile; în cererea de finanțare au fost estimați 200 de beneficiari direcți și cel puțin 400 indirecți.

Obiectivele au vizat educația în limba română, competențele digitale, activitățile culturale și participarea comunitară. Printre rezultatele documentate până la această dată se numără desfășurarea de module și sesiuni educaționale, inclusiv ateliere de competențe digitale, realizarea de materiale și fișe de evaluare pentru participanți, precum și dezvoltarea componentei online EduRO Digital. Activitățile s-au desfășurat în format fizic și hibrid, cu sprijinul formatorilor și al partenerilor educaționali.

Datele cantitative finale privind participanții, sesiunile și utilizarea platformei vor fi stabilite din evidențele proiectului după încheierea activităților. Evenimentul dedicat Zilei Naționale a României, programat pentru 1 decembrie 2026, este separat de perioada de implementare care se încheie la 31 octombrie 2026. Date de contact: Roeducație e.V. | Lewerentzstraße 29, 47798 Krefeld | 0151 6683 9982 | roeducatieev@gmail.com | www.roeducatie.com Text revizuit spre avizarea DRP. Publicarea se face numai după acordul scris al Departamentului.

– NRW 2026 Krefeld, Germania – 31 octombrie 2026