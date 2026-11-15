La marginea hărții, în mijlocul poveștii

Bursa zvonurilor 15.11.2026 21:40
La marginea hărții, în mijlocul poveștii
Satu Mare este un oraș de margine. Geografic, lucrurile sunt limpezi, până la centrul țării avem ceva drum de făcut… indiferent cu ce mergi. Mai complicat este când distanța de pe hartă devine, în mintea celor care decid, o măsură a importanței noastre. Din când în când, Bucureștiul își amintește de provincie, alteori chiar si Budapesta își amintește de noi, uneori în campanii, alteori când se discută reorganizări. 
Istoria marginalilor secolului XX tocmai asta ne învață, că trecutul nu le aparține numai conducătorilor, capitalelor și învingătorilor. Multă vreme, oamenii obișnuiți au apărut în documente mai ales când plăteau impozite, mergeau la război sau încălcau o regulă. Viețile lor rămâneau în umbra marilor evenimente. Când istoricii și-au îndreptat atenția către muncitori, femei, minorități, săraci și comunități de frontieră, imaginea trecutului a devenit mai bogată și mai apropiată de viața reală.
Așadar, chiar dacă suntem la ,,Margine de mijloc” povestea noastră va fi mereu interesantă! 
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