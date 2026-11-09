Nu mai luați masa-n oraș, în autobuzele Transurban

Mișcare mare în transportul public sătmărean! Transurban vine cu două informări care ne dau de gândit și, mai ales, ne arată că începutul lunii noiembrie a fost unul ceva mai liniștit. Cel puțin din perspectiva obiectelor uitate prin autobuze.

Prima veste: s-a terminat cu restaurantul ambulant! Călătorii sunt informați că mâncatul și băutul în autobuze este strict interzis. Adică, dacă până acum unii considerau că drumul până la destinație este numai bun pentru un sandviș, un covrig, o cafea sau poate chiar o gustare mai consistentă, lucrurile s-au schimbat. Autobuzul nu este nici cantină, nici terasă, nici restaurant cu meniu zilei! Să fie clar. Nu mai luăm masa-n oraș. Cel puțin nu în autobuz.

Transurban invocă motive cât se poate de serioase: curățenie, igienă, mirosuri neplăcute, lichide vărsate și tapițerii care nu trebuie transformate în opere de artă culinară. Și, să fim sinceri, nimeni nu-și dorește să coboare din autobuz cu miros de shaorma în haine sau cu cafeaua altuia pe pantofi.

A doua veste vine însă cu o surpriză: începutul lui noiembrie i-a găsit pe sătmăreni mult mai atenți cu lucrurile personale. În autobuze au fost uitate doar două obiecte: un portmoneu și o husă de telefon din piele.

Una peste alta, două mesaje de la Transurban: nu mâncăm în autobuz, nu bem în autobuz și, mai ales, nu ne uităm lucrurile personale când coborâm.

Iar dacă tot vorbim despre civilizație, poate că următoarea informare va fi despre călători care își validează biletul, nu vorbesc la telefon pe speaker și nu transformă autobuzul în sufrageria proprie.Și nici nu lasă tiktoku la maxim.

Până atunci, poftă bună acasă, grijă la portofel și să nu vă lăsați husa singură prin autobuz!



