Talna Orașu Nou – CSM Victoria Carei 2-1









Oașul Negrești încheie anul pe prima poziție, în timp ce CSM Victoria Carei rămâne principala urmăritoare. Ultima rundă a anului a demonstrat că lupta pentru supremație este departe de a fi încheiată, iar sezonul de primăvară se anunță unul interesant.





























Ultima etapă a anului din Liga 4 Elite sătmăreană a adus o surpriză importantă în lupta pentru supremație. Liderul Oașul Negrești a suferit prima înfrângere a sezonului, fiind învins în deplasare de Turul Micula, însă CSM Victoria Carei nu a reușit să profite de pasul greșit al oșenilor, pierzând la rândul său pe terenul celor de la Talna Orașu Nou.Astfel, Victoria Carei rămâne pe poziția secundă, însă distanța față de liderul Oașul Negrești se menține, iar lupta pentru primul loc rămâne totuși deschisă.După ce a dominat prima parte a sezonului, Oașul Negrești a cedat pe terenul celor de la Turul Micula, care s-au impus cu 1-0. După o primă repriză fără goluri, Raul Matioc a înscris unicul gol al întâlnirii în minutul 65, aducând o victorie importantă pentru gazde și provocând liderului a doua înfrângere a campionatului.Echipa din capitala Țării Oașului a părut deja în vacanță și a fost de nerecunoscut la Micula în fața unei echipe, Turul care se poate considera de departe ghinionista sezonului de toamnă. Echipa lui Cristi Popa a practicat un fotbal plăcut dar care în multe meciuri s-a dovedit a fi inefficient pe tabelă.Marcator: Raul Matioc (min. 65).CSM Victoria Carei avea șansa de a reduce din diferența față de prima poziție, însă a plecat fără puncte de la Orașu Nou. Talna a deschis scorul în minutul 53, prin Fedor Buciuta, oaspeții au egalat prin Raul Silaghi (63), dar Alex Bonea a înscris golul victoriei pentru gazde în minutul 73.Victoria Carei rămâne astfel pe locul secund, fără să profite de înfrângerea liderului.Iar Talna egalează Careiul la puncte și termină anul pe podium.Marcatori: Fedor Buciuta (53), Alex Bonea (73) / Raul Silaghi (63).Someșul Odoreu a încheiat anul cu o victorie categorică, scor 3-0, în fața celor de la Voința Lazuri. După o primă repriză fără goluri, gazdele au punctat de trei ori în partea secundă, prin Beniamin Dobie, Sylla Bassidy și Darius Turbuț.Marcatori: Beniamin Dobie, Sylla Bassidy, Darius Turbuț.În prima partidă a etapei, sâmbătă, Recolta Dorolț și CSM Olimpia Satu Mare II au terminat la egalitate, scor 1-1. Sătmărenii au deschis scorul încă din minutul 4, prin Denis Măxineanu, din penalty, însă gazdele au restabilit egalitatea în minutul 42, prin Tiago Mureșan.Marcatori: Tiago Mureșan (42) / Denis Măxineanu (4 – penalty).Recolta Dorolț – CSM Olimpia Satu Mare II 1-1Turul Micula – Oașul Negrești 1-0Someșul Odoreu – Voința Lazuri 3-0