Unirea Tășnad începe returul cu un meci important pe teren propriu!

Sport 05.11.2026 18:37
Unirea Tășnad începe returul cu un meci important pe teren propriu!
Un nou examen important pentru Unirea Tășnad! Formația pregătită de Cosmin Iuhas începe returul sezonului regulat din Liga a III-a cu un meci pe teren propriu, împotriva formației Crișul Sântandrei, ocupanta locului 4 în Seria 8. Partida este programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 14:00, pe stadionul Unirea din Tășnad.
După spectaculosul 3-3 înregistrat în etapa precedentă cu CSM Sighetu Marmației, tășnădenii au nevoie acum de toate cele trei puncte pentru a se îndepărta de zona fierbinte a clasamentului. Egalul cu sighetenii a arătat că echipa are resurse de luptă și caracter, revenind de două ori pe tabelă și reușind să egaleze în minutul 90+3, prin Alexandru Ghiță.
A fost un punct câștigat cu multă ambiție, dar situația din clasament rămâne una delicată. Unirea ocupă locul 10, cu 10 puncte și un golaveraj de 9-22, iar distanța față de formațiile din partea inferioară a clasamentului este încă mică. O victorie în fața propriilor suporteri ar putea reprezenta un pas important spre o poziție mai liniștită înaintea următoarelor etape.

Crișul Sântandrei, adversar de calibru
Misiunea nu va fi însă deloc simplă. Crișul Sântandrei ocupă locul 4, cu 20 de puncte, și este una dintre echipele care se află în lupta pentru play off.. Bihorenii au avut un tur consistent, cu șase victorii, două remize și trei înfrângeri, iar golaverajul de 18-15 confirmă capacitatea lor de a produce rezultate.
În etapa trecută, Crișul a remizat surprinzător, 2-2, pe terenul ultimei clasate, Transilvania Sport Academy, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Rezultatul arată că adversara Unirii poate fi vulnerabilă, iar echipa din Tășnad trebuie să profite de orice oportunitate.
Pentru Cosmin Iuhas și elevii săi, obiectivul este limpede: o evoluție solidă, concentrare pe întreaga durată a partidei și, mai ales, cele trei puncte. Unirea are nevoie de susținerea publicului și de o victorie care să dea încredere înaintea continuării returului.

Programul etapei a 12-a – Liga a III-a, Seria 8
Vineri, 6 noiembrie 2026 – ora 14:00
Unirea Dej – Bihorul Beiuș
Academica Recea – SCM Zalău
Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix
Sâmbătă, 7 noiembrie 2026 – ora 14:00
Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației
Unirea Tășnad – Crișul Sântandrei
Transilvania Sport Academy – Sănătatea Cluj

CLASAMENT
1 Minaur Baia Mare    26    21-0
2 Sănătatea Cluj    22    22-11
3 Academica Recea    21    19-11
4 Crișul Sântandrei    20    18-15
5 Sighetu Marmației    18    28-18
6 SCM Zalău    16    17-11
7 Lotus Băile Felix    13    14-17
8 Bihorul Beiuș    13    13-18
9 Viitorul Cluj    12    18-16
10 Unirea Tășnad    10    9-22
11 Unirea Dej    8    12-22
12 Transilvania Sport     2    8-38


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