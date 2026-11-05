Unirea Tășnad începe returul cu un meci important pe teren propriu! Sport •

Un nou examen important pentru Unirea Tășnad! Formația pregătită de Cosmin Iuhas începe returul sezonului regulat din Liga a III-a cu un meci pe teren propriu, împotriva formației Crișul Sântandrei, ocupanta locului 4 în Seria 8. Partida este programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 14:00, pe stadionul Unirea din Tășnad.

După spectaculosul 3-3 înregistrat în etapa precedentă cu CSM Sighetu Marmației, tășnădenii au nevoie acum de toate cele trei puncte pentru a se îndepărta de zona fierbinte a clasamentului. Egalul cu sighetenii a arătat că echipa are resurse de luptă și caracter, revenind de două ori pe tabelă și reușind să egaleze în minutul 90+3, prin Alexandru Ghiță.

A fost un punct câștigat cu multă ambiție, dar situația din clasament rămâne una delicată. Unirea ocupă locul 10, cu 10 puncte și un golaveraj de 9-22, iar distanța față de formațiile din partea inferioară a clasamentului este încă mică. O victorie în fața propriilor suporteri ar putea reprezenta un pas important spre o poziție mai liniștită înaintea următoarelor etape.



Crișul Sântandrei, adversar de calibru

Misiunea nu va fi însă deloc simplă. Crișul Sântandrei ocupă locul 4, cu 20 de puncte, și este una dintre echipele care se află în lupta pentru play off.. Bihorenii au avut un tur consistent, cu șase victorii, două remize și trei înfrângeri, iar golaverajul de 18-15 confirmă capacitatea lor de a produce rezultate.

În etapa trecută, Crișul a remizat surprinzător, 2-2, pe terenul ultimei clasate, Transilvania Sport Academy, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Rezultatul arată că adversara Unirii poate fi vulnerabilă, iar echipa din Tășnad trebuie să profite de orice oportunitate.

Pentru Cosmin Iuhas și elevii săi, obiectivul este limpede: o evoluție solidă, concentrare pe întreaga durată a partidei și, mai ales, cele trei puncte. Unirea are nevoie de susținerea publicului și de o victorie care să dea încredere înaintea continuării returului.



Programul etapei a 12-a – Liga a III-a, Seria 8

Vineri, 6 noiembrie 2026 – ora 14:00

Unirea Dej – Bihorul Beiuș

Academica Recea – SCM Zalău

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026 – ora 14:00

Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației

Unirea Tășnad – Crișul Sântandrei

Transilvania Sport Academy – Sănătatea Cluj



CLASAMENT

1 Minaur Baia Mare 26 21-0

2 Sănătatea Cluj 22 22-11

3 Academica Recea 21 19-11

4 Crișul Sântandrei 20 18-15

5 Sighetu Marmației 18 28-18

6 SCM Zalău 16 17-11

7 Lotus Băile Felix 13 14-17

8 Bihorul Beiuș 13 13-18

9 Viitorul Cluj 12 18-16

10 Unirea Tășnad 10 9-22

11 Unirea Dej 8 12-22

12 Transilvania Sport 2 8-38







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