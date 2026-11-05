România ar fi trebuit să atragă aproximativ 6,4 miliarde de euro în urma ultimelor două cereri depuse pe PNRR, respectiv 5 și 6, însă estimarea noastră arată că, după analiza Comisiei Europene, probabil va încasa într-o primă fază aproape 3 miliarde de euro în acest an, iar restul de 3,4 miliarde de euro vor trece ”într-o zonă de suspendare”, a declarat miercuri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD.

Ministrul Fondurilor Europene anunță că 3, 4 miliarde de euro din PNRR vor fi suspendate de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea jaloanelor și atacă conducrea super-agenției AMEPIP. Alexandru-Mihai Ghigiu nu a spus explicit care sunt reformele ratate care vor duce la suspendarea banilor, dar e de notorietate că una dintre acestea este legea salarizării bugetarilor, la care PSD s-a opus în ultimele luni dinaintea expirării PNRR.

Potrivit acestuia, cererea 5 este de 2,08 miliarde de euro, iar cererea 6 de 4,35 miliarde de euro, la aceasta din urmă înregistrându-se cele mai multe jaloane cu probleme.



