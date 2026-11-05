3,4 miliarde de euro din PNRR vor fi suspendate de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea jaloanelor

Locale 05.11.2026 15:37
3,4 miliarde de euro din PNRR vor fi suspendate de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea jaloanelor

România ar fi trebuit să atragă aproximativ 6,4 miliarde de euro în urma ultimelor două cereri depuse pe PNRR, respectiv 5 și 6, însă estimarea noastră arată că, după analiza Comisiei Europene, probabil va încasa într-o primă fază aproape 3 miliarde de euro în acest an, iar restul de 3,4 miliarde de euro vor trece ”într-o zonă de suspendare”, a declarat miercuri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD.

Ministrul Fondurilor Europene anunță că 3, 4 miliarde de euro din PNRR vor fi suspendate de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea jaloanelor și atacă conducrea super-agenției AMEPIP.  Alexandru-Mihai Ghigiu nu a spus explicit care sunt reformele ratate care vor duce la suspendarea banilor, dar e de notorietate că una dintre acestea este legea salarizării bugetarilor, la care PSD s-a opus în ultimele luni dinaintea expirării PNRR.

Potrivit acestuia, cererea 5 este de 2,08 miliarde de euro, iar cererea 6 de 4,35 miliarde de euro, la aceasta din urmă înregistrându-se cele mai multe jaloane cu probleme.


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