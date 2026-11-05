Colegi și colaboratori au transmis un mesaj emoționant de rămas-bun, exprimându-și regretul pentru pierderea celei care le-a fost colegă

O veste tristă a îndoliat colectivul Direcției de Asistență Socială Satu Mare. Daniela Suceveanu, angajată a instituției, s-a stins din viață mult prea devreme, lăsând în urmă durere și tristețe în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea.

Anunțul a fost făcut public printr-un mesaj de rămas-bun postat pe pagina de Facebook a instituției. Colegii săi și-au exprimat regretul profund pentru pierderea suferită și au transmis condoleanțe familiei îndoliate.

Un mesaj de rămas-bun plin de emoție

„Cu profundă tristețe și regret, ne luăm rămas-bun de la colega noastră, Daniela Suceveanu, care a plecat mult prea devreme dintre noi.

Plecarea sa lasă în urmă tristețe, amintiri și un gol în sufletele celor care au cunoscut-o și au avut privilegiul de a-i fi colegi.

În aceste momente de durere, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care au prețuit-o, transmițându-le sincere condoleanțe și puterea de a trece peste această grea încercare.

Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină!”, au transmis colegii din cadrul Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

Gânduri de compasiune pentru familia îndoliată

Mesajul instituției a fost unul de profundă compasiune, reflectând tristețea celor care au împărțit cu Daniela Suceveanu momente din activitatea profesională și care îi vor păstra amintirea.

Dumnezeu să o odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor îndurerați!