Alte zece unități de învățământ sunt pe lista de rezervă

Patru unități de învățământ din județul Satu Mare au fost admise la finanțare prin programul PRIMII, destinat prevenirii abandonului școlar și combaterii analfabetismului funcțional. Alte zece școli sătmărene figurează pe lista de rezervă, în timp ce o cerere de finanțare a fost respinsă. Cea mai bună clasare din județ îi aparține Școlii Gimnaziale Săuca, care a obținut punctajul maxim, 100 de puncte, și locul 61 la nivel național.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul programului PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție. La nivel național, peste 650 de școli sunt vizate de acest program, care urmărește sprijinirea elevilor din ciclul primar aflați în situații de risc educațional.

Județul Satu Mare are patru proiecte admise direct la finanțare, alte zece fiind incluse pe lista de rezervă.

Cele patru școli sătmărene admise la finanțare

Potrivit clasamentului final, următoarele unități de învățământ din județul Satu Mare au obținut finanțare:

Școala Gimnazială Săuca – 100 de puncte, locul 61 la nivel național;

Școala Gimnazială Dobai-Plosca Acâș – 90 de puncte;

Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Lazuri – 90 de puncte;

Școala Gimnazială Dorolț – 90 de puncte.

Zece școli, în așteptarea finanțării

Alte zece unități de învățământ din județ au fost incluse pe lista de rezervă. Acestea sunt:

Școala Gimnazială Santău – 80 de puncte;

Școala Gimnazială Porumbești – 70 de puncte;

Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos – 60 de puncte;

Școala Gimnazială Pișcolt – 60 de puncte;

Școala Gimnazială Doba – 60 de puncte;

Școala Gimnazială Călinești-Oaș – 60 de puncte;

Școala Gimnazială Berveni – 60 de puncte;

Școala Gimnazială Homorodu de Mijloc – 60 de puncte;

Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Livada – 50 de puncte;

Liceul cu Program Sportiv Satu Mare – 40 de puncte.

Proiectele de pe lista de rezervă pot primi finanțare în ordinea punctajelor, dacă se eliberează fonduri prin retragerea unor beneficiari, neîncheierea acordurilor de finanțare, dezangajarea unor sume sau suplimentarea bugetului programului.

O singură cerere din județul Satu Mare a fost respinsă: cea a Școlii Gimnaziale „Bem József” Cărășeu. Motivul invocat a fost neîndeplinirea condiției privind numărul minim de 60 de elevi înscriși în ciclul primar, la nivelul unității și al structurilor arondate, precum și lipsa unui răspuns la solicitările de clarificare în termenul stabilit.

Ce vor primi elevii prin acest program

Finanțarea PRIMII nu reprezintă bani acordați direct părinților, ci resurse destinate organizării unor activități de sprijin în școlile beneficiare.

Vor putea fi organizate lecții individualizate și activități de recuperare a materiei, activități extracurriculare și extrașcolare, iar elevii participanți vor putea beneficia inclusiv de hrană.

De asemenea, fondurile vor putea fi utilizate pentru materiale didactice, resurse educaționale, consiliere și orientare școlară, servicii de terapie și consiliere parentală.

Programul îi vizează pe elevii din ciclul primar ai unităților selectate, inclusiv pe cei din structurile arondate, încadrați în categorii de risc mare sau foarte mare de abandon școlar și părăsire timpurie a școlii.

Pentru proiectele admise, Ministerul Educației urmează să încheie acorduri de finanțare cu unitățile de învățământ. Bugetul fiecărei școli va fi stabilit în funcție de numărul efectiv de elevi sprijiniți și de costul unitar prevăzut pentru program.

Pentru școlile sătmărene, această finanțare poate însemna mai mult sprijin pentru copiii care au nevoie de ajutor suplimentar la învățătură și o șansă în plus de a preveni abandonul școlar.

Aici poți consulta lista la nivel national: Ministerul Educației – lista finală oficială PRIMII (PDF)

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