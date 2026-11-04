AJF Satu Mare organizează un curs gratuit pentru viitorii arbitri de fotbal Sport •

Tinerii pasionați de fotbal, care își doresc să descopere acest sport și din perspectiva arbitrajului, au ocazia să facă primii pași într-o nouă carieră. Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare pregătește un curs gratuit de formare a arbitrilor stagiari, la care se pot înscrie atât băieți, cât și fete cu vârsta de cel puțin 14 ani.



Cursurile urmează să înceapă săptămâna viitoare și se vor desfășura până la începutul lunii februarie. Pregătirea va fi una teoretică, cu întâlniri organizate o dată pe săptămână, până în 17 decembrie. După această dată, activitatea va fi întreruptă pe perioada sărbătorilor de iarnă și va fi reluată în a doua săptămână a lunii ianuarie.

La finalul pregătirii teoretice, în luna februarie, cursanții vor susține un examen scris. Ulterior, în luna martie, când condițiile meteorologice vor permite, sunt programate și testele fizice.

Cei care vor absolvi cursul și vor îndeplini condițiile necesare vor avea posibilitatea ca, odată cu reluarea campionatelor de copii și juniori din primăvară, să fie delegați la primele partide în calitate de arbitri stagiari.



Înscrieri și informații

Cursul este gratuit, iar organizatorii îi încurajează pe tinerii din județ să profite de această oportunitate, indiferent dacă sunt băieți sau fete.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, cei interesați îl pot contacta telefonic pe arbitrul divizionar Ovidiu Mazilu, la numărul 0746 219 544.

Arbitrajul poate fi mai mult decât o pasiune: poate deveni o experiență frumoasă, o școală a disciplinei, responsabilității și fair-play-ului, dar și o posibilă carieră în fotbal.

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