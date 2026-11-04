Toate cele trei echipe U17 au pierdut! Sport •

Campionatul feminin de handbal U17 s-a reluat după o pauză de două săptămâni, însă etapa a VI-a nu a fost una favorabilă reprezentantelor județului Satu Mare. Toate cele trei formații sătmărene au înregistrat înfrângeri în meciurile disputate sâmbătă, două dintre ele pe teren propriu, la Căpleni.



Cea mai surprinzătoare înfrângere a fost cea suferită de Olimpia Satu Mare, care a mers la Târgu Mureș din postura unei echipe cu maximum de puncte și cu statut de favorită în fața celor de la LPS Târgu Mureș, formație care nu obținuse nicio victorie până la această etapă.



Olimpia a condus cu șase goluri, dar a pierdut la cinci!

Partida de la Târgu Mureș părea să confirme statutul de favorită al echipei pregătite de Alin Pop. Sătmărencele au început excelent întâlnirea și au condus cu 5-0, iar în minutul 20 aveau un avantaj consistent, de șase goluri, scor 17-11.

Gazdele au reușit însă să reducă treptat diferența, astfel că la pauză Olimpia mai avea doar trei goluri avans, 23-20.

După revenirea de la cabine, formația din Târgu Mureș a arătat o cu totul altă determinare. Mai motivate și mai eficiente, gazdele au întors rezultatul, iar în minutul 42 au trecut pentru prima dată în avantaj, 30-29.

Din acel moment, Olimpia a fost nevoită să alerge permanent după egalare, însă nu a mai reușit să revină în meci. Sătmărencele au cedat în cele din urmă cu 40-45, într-un rezultat care reprezintă prima înfrângere a sezonului.

După trei victorii consecutive, Olimpia pierde astfel prima poziție în clasament și coboară pe locul al patrulea.

KKS Cămin, înfrângere dramatică în fața echipei CS Marta

La Căpleni, echipa A a Școlii de Handbal Cămin a fost foarte aproape de o victorie importantă în fața formației CS Marta Baia Mare. A fost un meci echilibrat și disputat, în care gazdele au demonstrat că pot reveni chiar și atunci când adversarele se desprind la patru sau cinci goluri.

După o primă repriză în care băimărencele au intrat la pauză cu avantaj, 20-15, echipa din Cămin a început cursa de recuperare.

Eforturile gazdelor au dat roade, iar din minutul 47 cele două formații au mers practic umăr la umăr, scorul ajungând la 27-27. Mai mult, două minute mai târziu, KKS Cămin a trecut în avantaj, 30-29, alimentând speranțele unei victorii.

Finalul a aparținut însă oaspetelor, care au gestionat mai bine ultimele trei minute. CS Marta a revenit la conducere, 33-32, apoi a înscris golul decisiv pentru 34-33, cu aproximativ un minut și jumătate înainte de final. Băimărencele au rezistat și ultimului atac al gazdelor, plecând cu toate cele trei puncte.

Un eșec dureros pentru echipa A din Cămin, care a fost foarte aproape de o surpriză frumoasă.



KKS B, învinsă de liderul Gloria Bistrița

Tot la Căpleni, echipa B a Școlii de Handbal Cămin a întâlnit Gloria Bistrița, formație aflată pe primul loc, cu un parcurs perfect până în această etapă.

Sătmărencele au intrat pe teren fără presiunea rezultatului, având în față un adversar mult mai experimentat și cu un bilanț excelent. Chiar dacă diferența de valoare și experiență s-a făcut simțită, tinerele handbaliste din Cămin au avut și momente bune de joc și au reușit să țină piept onorabil liderului.

La pauză, Gloria conducea cu 19-13, iar la final s-a impus cu 42-30.



Situația în clasament și etapa următoare

După rezultatele din etapa a VI-a, Olimpia Satu Mare ocupă locul al patrulea, după ce a suferit prima înfrângere din acest sezon, în timp ce echipa A a Școlii de Handbal Cămin se află pe poziția a șasea, cu două victorii și trei înfrângeri. Formația B din Cămin ocupă locul al optulea, cu o victorie și patru înfrângeri, într-o serie alcătuită din 11 echipe.

Următoarea etapă programează, în 7 noiembrie, o deplasare dificilă pentru KKS B, care va întâlni CS Marta Baia Mare.



La Satu Mare, iubitorii handbalului vor avea parte de un duel județean interesant: Olimpia Satu Mare – KKS Cămin A, un meci în care ambele formații vor încerca să revină pe drumul victoriilor.



REZULTATELE ECHIPELOR SĂTMĂRENE – ETAPA A VI-A, JUNIOARE U17, GRUPA G

LPS Târgu Mureș – Olimpia Satu Mare 45-40 (20-23)

Marcatoarele Olimpiei: Roberta Bagaian (9 goluri), Sonia Precup (7), Anastasia Zekovic Vlaic (6), Norina Alexandra Bombar (6), Iulia Pop (4), Lavinia Andreicuț (4), Ilinca Maria Petric (3), Teodora Crăciun (1).

KKS Cămin B – CS Gloria Bistrița 30-42 (13-19)

Principalele marcatoare: Roszel Emili (14 goluri), Török Nóra (8), Megyeri Csenge Sarolta (4), Varga Nikolett (2), Várkúti Blanka (1), Török Tekla (1).

KKS Cămin A – CS Marta Baia Mare 33-34 (15-20)

Marcatoare: Menninger Emília (16 goluri), Szilágyi Réka (5), Tempfli Jázmin (4), Barta Szabina (3), Menninger Dorka (2), Bertus Blanka Júlia (1), Nagy Viktória (1), Bartha Hanna (1).

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te