Prodeximp angajează: MECANIC ÎNTREȚINERE (camioane și utilaje)

Locale 04.11.2026 14:11
Prodeximp angajează: MECANIC ÎNTREȚINERE (camioane și utilaje)
Responsabilități:
🚧 Diagnostichează și repară autovehicule și utilaje
🚧 Efectuează mentenanța echipamentelor de lucru
🚧 Colaborează cu echipa pentru respectarea termenelor

Ce îți asigurăm?
✅Continuitate pe tot parcursul anului, fără întreruperi
✅Contract de muncă pe perioadă nedeterminată
✅Colectiv unit, siguranță și stabilitate

Experiența constituie un avantaj!
Condiții de salarizare și alte beneficii se vor discuta la interviu!

✉️ CV-ul se trimite la adresa de e-mail : office@prodeximp.ro sau pe Whatsapp 
📱 Număr de telefon pentru detalii: 0754331413


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