Responsabilități:
🚧 Diagnostichează și repară autovehicule și utilaje
🚧 Efectuează mentenanța echipamentelor de lucru
🚧 Colaborează cu echipa pentru respectarea termenelor
Ce îți asigurăm?
✅Continuitate pe tot parcursul anului, fără întreruperi
✅Contract de muncă pe perioadă nedeterminată
✅Colectiv unit, siguranță și stabilitate
Experiența constituie un avantaj!
Condiții de salarizare și alte beneficii se vor discuta la interviu!
✉️ CV-ul se trimite la adresa de e-mail : office@prodeximp.ro sau pe Whatsapp
📱 Număr de telefon pentru detalii: 0754331413