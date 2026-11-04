Începutul lunii noiembrie 2026 oferă sătmărenilor un program variat ce îmbină arta plastică, literatura, tradițiile locale și folclorul.





1. Lansare de carte și expoziție personală de artă (4 Noiembrie 2026)

Miercuri, 4 noiembrie, publicul este invitat la două evenimente deosebite:

• Lansarea volumului „Szatmári Kalendárium 2027”: Evenimentul are loc de la ora 12:00, în sala de expoziții a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare (Str. Mihai Viteazu nr. 32).

• Vernisajul expoziției personale Ecaterina Foriș: La ora 16:00, în Galeria de Artă a C.J.C.P.C.T. Satu Mare (Str. Mihai Viteazu nr. 32), va fi vernisată expoziția artistei Ecaterina Foriș.





2. Zilele Revistei „Cronograf” – Ediția a IX-a (6 – 8 Noiembrie 2026)

Evenimentul începe la ora 10:00, cu o întâlnie cu elevii liceelor sătmărene. Deschidera oficială va avea loc la ora 16:00 la Galeria de Artă a C.J.C.P.C.T. Satu Mare, urmată de prezentarea volumelor publicate recent de autorii locali și invitați.





3. Întâlnirea Caselor de Dansuri Maghiare – Ediția a VI-a (7 Noiembrie 2026), sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 17:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare.





”Vă așteptăm să luați parte la aceste manifestări culturale de excepție!”, spun organizatorii.