Numărul îmbolnăvirilor respiratorii a scăzut într-o singură săptămână cu aproape 700 de cazuri, în timp ce medicii au raportat în continuare pneumonii și noi îmbolnăviri de gripă

Sezonul rece și-a făcut simțită prezența și în județul Satu Mare, unde infecțiile respiratorii acute, pneumoniile și cazurile de gripă au continuat să fie monitorizate de autoritățile sanitare. Potrivit datelor centralizate pentru săptămânile 43 și 44 ale sezonului epidemiologic 2026–2027, numărul total al îmbolnăvirilor respiratorii a înregistrat o scădere semnificativă, de la 2.123 la 1.432 de cazuri. Chiar dacă evoluția generală a fost favorabilă, distribuția îmbolnăvirilor pe categorii de vârstă a evidențiat în continuare vulnerabilitatea copiilor în fața infecțiilor respiratorii și a persoanelor vârstnice în cazul pneumoniilor. În paralel, campania de vaccinare antigripală a continuat, numărul persoanelor vaccinate din grupele de risc ajungând la aproape 8.000 până la începutul lunii noiembrie.

Peste 2.100 de îmbolnăviri într-o săptămână. Situația s-a îmbunătățit la finalul lunii octombrie

Conform raportărilor medicilor de familie din județ, în perioada 19–25 octombrie 2026, corespunzătoare săptămânii 43, au fost înregistrate 2.123 de cazuri de infecții respiratorii acute, pneumonii și gripă.

Cele mai numeroase au fost infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), cu 1.752 de cazuri. Medicii au mai raportat 359 de pneumonii și 12 cazuri de gripă.

Analiza pe categorii de vârstă a arătat că infecțiile respiratorii superioare au afectat în special copiii cu vârste între 5 și 14 ani, unde au fost înregistrate 400 de cazuri. La grupa 15–49 de ani au fost raportate 387 de cazuri, iar la persoanele cu vârste între 50 și 64 de ani, alte 345 de îmbolnăviri.

În cazul pneumoniilor, cea mai afectată categorie a fost cea a persoanelor de peste 65 de ani, cu 160 de cazuri, urmată de grupa 50–64 de ani, cu 121 de cazuri. În ceea ce privește gripa, cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate la persoanele cu vârste între 15 și 49 de ani, unde au fost confirmate cinci cazuri.

O săptămână mai târziu, în intervalul 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, situația epidemiologică a înregistrat o îmbunătățire. Numărul total al cazurilor de infecții respiratorii acute, pneumonii și gripă a coborât la 1.432, cu 691 mai puține decât în săptămâna precedentă.

Din totalul raportat, 1.166 au fost infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 264 de cazuri au reprezentat pneumonii, iar două cazuri au fost de gripă.

În această perioadă, cele mai multe infecții respiratorii superioare au fost înregistrate la categoria de vârstă 15–49 de ani, cu 324 de cazuri. În privința pneumoniilor, persoanele de peste 65 de ani au rămas categoria cea mai afectată, cu 109 cazuri, urmate de grupa 50–64 de ani, cu 70 de cazuri.

Cele două cazuri de gripă au fost raportate la categoriile de vârstă 5–14 ani și 15–49 de ani.

Aproape 8.000 de persoane vaccinate antigripal. COVID-19 a înregistrat patru cazuri într-o săptămână

Un aspect încurajator al raportării a fost creșterea numărului persoanelor vaccinate împotriva gripei. Dacă până la 25 octombrie 2026 erau vaccinate 6.166 de persoane din grupele de risc, până la 1 noiembrie numărul acestora a ajuns la 7.989.

Vaccinarea s-a realizat cu vaccin antigripal prescris de medicii de familie și asigurat prin intermediul farmaciilor cu circuit deschis. Astfel, într-o singură săptămână, alte 1.823 de persoane din categoriile vulnerabile au beneficiat de imunizare.

În ceea ce privește infecția cu SARS-CoV-2, în perioada 19–25 octombrie au fost confirmate patru cazuri de COVID-19, iar în săptămâna următoare, 26 octombrie – 1 noiembrie, a fost raportat un singur caz.

Evoluția săptămânală a cazurilor de COVID-19 a fost următoarea:

28 septembrie – 4 octombrie: 5 cazuri;

5–11 octombrie: 7 cazuri;

12–18 octombrie: 1 caz;

19–25 octombrie: 4 cazuri;

26 octombrie – 1 noiembrie: 1 caz.

Datele pentru cele două săptămâni analizate au arătat o reducere a numărului total de îmbolnăviri respiratorii și o scădere a cazurilor de gripă și COVID-19. Cu toate acestea, numărul pneumoniilor înregistrate în rândul persoanelor vârstnice a rămas un indicator care a necesitat atenție, această categorie de populație fiind în continuare cea mai afectată de formele de infecții respiratorii care au evoluat spre pneumonie.

Pentru sătmăreni, vaccinarea antigripală și măsurile de prevenție au rămas importante în contextul sezonului rece, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.