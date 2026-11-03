Amenzi de peste 45.000 de lei în Satu Mare, într-o singură zi. Polițiștii au aplicat peste 150 de sancțiuni

Locale 03.11.2026 17:27
Amenzi de peste 45.000 de lei în Satu Mare, într-o singură zi. Polițiștii au aplicat peste 150 de sancțiuni


Polițiștii sătmăreni au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 45.000 de lei, în urma acțiunilor desfășurate luni, 2 noiembrie, în județul Satu Mare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, activitățile au vizat menținerea ordinii și siguranței publice, precum și supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier.

Cifrele comunicate de IPJ reprezintă bilanțul cumulat al acțiunilor de ordine publică și al celor din trafic. Informarea nu precizează câte sancțiuni au fost aplicate în fiecare dintre cele două domenii.

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