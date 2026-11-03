Polițiștii sătmăreni au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale în cadrul acțiunilor desfășurate luni, 2 noiembrie, în județ.



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei în urma acțiunilor desfășurate luni, 2 noiembrie 2026. Activitățile au vizat prevenirea faptelor care afectează siguranța persoanelor și a bunurilor, precum și menținerea ordinii și liniștii publice.

Potrivit bilanțului transmis de IPJ Satu Mare, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale în baza Legii nr. 61/1991, care reglementează sancționarea faptelor ce încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

Acțiunile au avut atât un rol preventiv, cât și unul de control. Polițiștii au urmărit să descurajeze comportamentele care pot afecta siguranța cetățenilor și să sancționeze abaterile constatate în timpul activităților din teren.

Bilanțul se referă la acțiunile de ordine publică desfășurate la nivelul județului în cursul zilei de 2 noiembrie. În informarea transmisă, IPJ Satu Mare nu a detaliat tipurile de abateri constatate sau distribuția sancțiunilor pe localități.