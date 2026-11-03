



Judecătoria Satu Mare a soluționat 1.946 de dosare în octombrie 2026, potrivit bilanțului lunar publicat de instanță. Cele mai multe au fost cauze civile: 1.646 de dosare, față de 300 de dosare penale.

Cauzele civile au reprezentat aproximativ 85% din total, iar cele penale, aproximativ 15%. Raportat la cifrele din bilanț, instanța a soluționat peste cinci dosare civile pentru fiecare dosar penal. Diferența dintre cele două categorii a fost de 1.346 de dosare.

În cursul lunii octombrie, la Judecătoria Satu Mare și-au desfășurat activitatea 18 judecători, dintre care 16 judecători definitivi și doi judecători stagiari. Aceste date arată câți magistrați au lucrat în cadrul instanței în perioada raportată. Bilanțul prezintă rezultatul la nivelul întregii judecătorii, fără o defalcare pe complete de judecată sau pe magistrați.

Cifrele se referă la dosarele soluționate în cursul lunii octombrie, indiferent de momentul în care acestea au fost înregistrate. Informarea nu precizează câte cauze noi au intrat pe rol în aceeași perioadă și nici câte dosare se aflau încă în lucru la sfârșitul lunii. Bilanțul oferă astfel o imagine a volumului de cauze soluționate în octombrie și a ponderii dosarelor civile și penale în activitatea instanței.