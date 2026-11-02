De la competențe digitale la limba engleză. Seniorii continuă să învețe la Biblioteca Județeană Satu Mare

Locale 02.11.2026 14:50
De la competențe digitale la limba engleză. Seniorii continuă să învețe la Biblioteca Județeană Satu Mare


Seniorii care au absolvit programul Hi Digital, dedicat dezvoltării competențelor digitale și sponsorizat de Fundația Vodafone România, își continuă experiența de învățare la Biblioteca Județeană Satu Mare. De această dată, participanții descoperă limba engleză, în cadrul unor întâlniri care îmbină studiul cu socializarea.

După o scurtă vacanță, cursanții s-au reîntâlnit la bibliotecă pentru a relua activitățile. Întâlnirea a început cu o recapitulare a noțiunilor studiate anterior, într-o atmosferă relaxată, care a încurajat conversația și participarea.

Tema lecției a fost familia. Seniorii au învățat cuvinte și expresii în limba engleză despre membrii familiei, pornind de la un subiect apropiat experiențelor lor: copiii, nepoții și cei dragi.

Potrivit reprezentanților bibliotecii, participanții au revenit cu entuziasm și curiozitate, arătând aceeași dorință de a descoperi lucruri noi care i-a însoțit și pe parcursul programului de competențe digitale.

„Ei ne demonstrează, zi de zi, că dorința de a evolua și de a fi împreună nu are vârstă!”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare.

Întâlnirile le oferă seniorilor ocazia de a-și dezvolta cunoștințele, dar și de a păstra legătura cu ceilalți cursanți. Continuarea activităților după absolvirea programului Hi Digital arată interesul acestora pentru învățare și pentru implicarea în viața comunității.

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