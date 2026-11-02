



Lucrările la noua creșă din municipiul Satu Mare avansează. Investiția, în valoare de aproape 12 milioane de lei, va asigura 40 de locuri pentru copii, într-o clădire modernă, proiectată pentru eficiență energetică și dotată cu spațiile necesare îngrijirii și educației timpurii.

Potrivit informării transmise de administrația locală, creșa este construită prin Programul național „Sfânta Ana”, inițiat de Cseke Attila. Unitatea va deservi trei mari cartiere ale municipiului și urmărește să răspundă nevoii de locuri în creșe pentru familiile cu copii mici.

Proiectul prevede amenajarea a patru săli de grupă și a patru dormitoare, astfel încât activitățile și odihna copiilor să se desfășoare în spații distincte, adaptate nevoilor acestora. Clădirea va avea și o sală de mese, precum și o bucătărie proprie.

Dotările vor fi completate de o spălătorie, un cabinet medical și spații administrative. Prin această organizare, noua unitate va reuni facilitățile necesare desfășurării activității zilnice, de la pregătirea și servirea mesei până la îngrijirea copiilor și asigurarea condițiilor de igienă.

Eficiența energetică reprezintă, de asemenea, o componentă a investiției. Conform informațiilor prezentate, clădirea este proiectată pentru a oferi condiții moderne de funcționare, în acord cu cerințele actuale privind consumul de energie.

Cele 40 de locuri vor extinde capacitatea serviciilor de educație timpurie din municipiu. Pentru părinții din cartierele pe care le va deservi, deschiderea creșei va însemna o nouă opțiune pentru îngrijirea copiilor într-un mediu organizat și adaptat vârstelor mici.

Administrația locală subliniază că investiția urmărește atât sprijinirea familiilor, prin acces la servicii publice de calitate, cât și asigurarea unor condiții bune pentru dezvoltarea copiilor încă din primii ani de viață.

Informarea privind evoluția lucrărilor nu precizează numele celor trei cartiere deservite, stadiul fizic al construcției sau data estimată pentru deschiderea noii creșe.