Radu Iancu și Vasile Bercea au devenit noii subprefecți ai județului Satu Mare. Unul este fost primar, celălalt jurist la Primăria Negrești-Oaș, iar numirile lor au schimbat configurația politică a conducerii administrației județene

Numirea celor doi reprezentanți PSD în funcțiile de subprefect a adus în prim-plan și profilul oamenilor care vor face parte din conducerea Prefecturii Satu Mare. Radu Iancu este un nume cunoscut în administrația locală, după ce a condus Primăria comunei Medieșu Aurit și a ocupat ulterior funcția de director de cancelarie în cadrul Prefecturii. Vasile Bercea vine din zona administrației locale din Țara Oașului, fiind fost președinte al PSD Bixad și jurist în cadrul Primăriei Negrești-Oaș. Dincolo de cele două numiri, schimbarea are și o dimensiune politică importantă: PSD a ajuns să ocupe funcții de conducere în Prefectură, Consiliul Județean și Primăria Satu Mare.

Radu Iancu, fost primar al comunei Medieșu Aurit, a acumulat experiență administrativă și în cadrul Prefecturii Satu Mare, unde a ocupat funcția de director de cancelarie. Este un nume familiar în administrația județeană, iar revenirea sa în conducerea instituției, de această dată ca subprefect, reprezintă o continuare a activității sale în structurile administrative.





Cel de-al doilea subprefect, Vasile Bercea, provine din organizația PSD Bixad, pe care a condus-o în calitate de președinte. Acesta a activat ca jurist în cadrul Primăriei Negrești-Oaș, experiența sa profesională fiind unul dintre argumentele invocate în susținerea numirii. Mircea Govor l-a descris drept un om de încredere, care cunoaște legislația și poate face față responsabilităților administrative.





Mircea Govor își consolidează influența în administrația sătmăreană. PNL pierde funcțiile de conducere

Dincolo de profilul celor doi noi subprefecți, distribuirea funcțiilor administrative conturează o schimbare semnificativă a raporturilor politice din județ. Sub conducerea deputatului Mircea Govor, PSD Satu Mare a ajuns să aibă reprezentanți în toate cele trei structuri administrative importante: Prefectură, Consiliul Județean și Primăria municipiului Satu Mare.

La Prefectură, PSD a obținut ambele funcții de subprefect, prin Radu Iancu și Vasile Bercea, în timp ce funcția de prefect a rămas în responsabilitatea UDMR, prin Altfatter Tamás.

La Consiliul Județean, social-democrații sunt reprezentați de vicepreședinții Cătălin Filip și Roxana Petca, iar la Primăria Satu Mare de viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan. Aceste poziții completează tabloul reprezentării PSD în administrația locală și județeană.

În această nouă configurație, PNL nu mai deține funcțiile de subprefect și nici pozițiile de vicepreședinte al Consiliului Județean sau de viceprimar al municipiului Satu Mare. Schimbarea vine după trecerea liberalilor în opoziție și demisia lui Cristian Valer Beșeni din funcția de subprefect.

Pentru Mircea Govor, rezultatul negocierilor politice se traduce printr-o reprezentare consistentă a organizației pe care o conduce în principalele structuri administrative ale județului. Dacă până acum disputa politică locală a fost marcată și de competiția dintre cei doi deputați sătmăreni, Mircea Govor și Adrian Cozma, noua distribuție a funcțiilor administrative schimbă datele acestei confruntări.





Rămâne de văzut cum va fi valorificată această reprezentare politică în activitatea instituțiilor și, mai ales, dacă influența administrativă obținută se va reflecta în proiecte și rezultate concrete pentru comunitățile sătmărene.

Notă de verificare: informațiile privind experiența profesională a lui Radu Iancu și Vasile Bercea, precum și confirmarea oficială a ambelor numiri, necesită confruntarea cu CV-urile și hotărârile de Guvern. Sursele oficiale consultate nu afișau încă noua componență.