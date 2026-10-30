Inspectorii sanitari-veterinari au efectuat 87 de controale în județ, iar un magazin alimentar s-a ales cu avertisment pentru nerespectarea normelor de igienă

Un bar din județul Satu Mare a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei, în urma controalelor efectuate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA). Verificările au scos la iveală deficiențe privind respectarea normelor de igienă în spațiile de depozitare și comercializare a produselor alimentare. În aceeași perioadă, un magazin alimentar a primit avertisment, în cadrul unei serii de 87 de acțiuni de control desfășurate la nivelul județului.

Bar amendat cu 10.000 de lei și magazin alimentar avertizat

Potrivit bilanțului prezentat de DSVSA Satu Mare, în perioada 23-30 octombrie 2026, inspectorii sanitari-veterinari au efectuat 87 de controale în unități din sectorul alimentar. Verificările au vizat o gamă largă de operatori economici, de la abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, supermarketuri și magazine alimentare, până la restaurante, baruri, piețe agroalimentare, laboratoare de cofetărie și unități de producție și depozitare a alimentelor.

În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei. Cea mai consistentă sancțiune a vizat un bar, care a fost amendat cu 10.000 de lei. De asemenea, un magazin alimentar a primit avertisment pentru nerespectarea normelor stabilite de autoritatea sanitar-veterinară.

Abaterile au fost legate de nerespectarea condițiilor de igienă în spațiile de depozitare și comercializare a preparatelor alimentare.

Restaurantele și sălile de evenimente, în vizorul inspectorilor

În această perioadă, DSVSA Satu Mare desfășoară și controale tematice care vizează blocurile alimentare din restaurantele din municipii și orașe, precum și bucătăriile sălilor de nunți și evenimente.

Inspectorii verifică respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară, condițiile de depozitare și manipulare a produselor, precum și existența documentelor de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară necesare pentru activitățile desfășurate.

Obiectivul principal al acestor acțiuni este prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare și protejarea sănătății consumatorilor. În cazul identificării unor produse care prezintă un risc iminent pentru sănătate, inspectorii pot dispune retragerea definitivă a acestora din consum și direcționarea către unități autorizate de neutralizare, inclusiv prin incinerare.

Totodată, pentru deficiențe structurale sau de igienă grave, precum și pentru nereguli care nu au fost remediate în urma controalelor anterioare, autoritatea sanitar-veterinară poate aplica amenzi și poate dispune suspendarea temporară sau interzicerea desfășurării activității unităților respective.

DSVSA cere vigilență sporită în privința alimentelor

Reprezentanții DSVSA Satu Mare au solicitat administratorilor unităților care asigură hrana prin contracte să manifeste o atenție deosebită la recepția produselor alimentare și la monitorizarea contractelor încheiate cu firmele de catering.

Consumatorii care constată nereguli sau doresc să depună sesizări și reclamații în domeniul siguranței alimentare pot apela CALL CENTER la numărul gratuit 0800 826 787 sau la 0261 715 956.